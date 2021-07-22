Визит в Дубну стал первым официальным визитом Чрезвычайного и полномочного посла Румынии в Российской Федерации Кристиана Истрате за пределы Москвы после вручения им верительных грамот Президенту РФ в мае 2021 года. На встрече, в частности, обсуждался вопрос проведения Дней Румынии в ОИЯИ, в рамках которых планируется организовать выставку румынских технологических предприятий для развития технического сотрудничества между странами.

Открывая встречу, директор ОИЯИ Григорий Трубников поздравил господина Кристиана Истрате со вступлением в должность и подчеркнул, что Румыния – один из активных участников научной жизни Института. Так, в работах флагманского проекта ОИЯИ – создании коллайдера NICA – заняты сотрудники IFIN-HH, Национального научно-исследовательского института оптоэлектроники (INOE2000) и Национального научно-исследовательского института электротехники Румынии.

В разработку и создание прототипа комплекса для радиотерапии и прикладных исследований на пучках тяжелых ионов Нуклотона-М вовлечены 12 румынских специалистов. Группа Марии Хайдук из Института космических исследований участвует в астрофизических исследованиях в эксперименте TAIGA. Румынские ученые работают с дубненскими коллегами в проектах ЦЕРН, а также в исследованиях сжатой барионной материи на ускорительном комплексе GSI (Дармштадт). Особо Григорий Трубников отметил вклад в разработку Стратегического плана долгосрочного развития ОИЯИ до 2030 года заместителя ученого секретаря Института, направленной на работу в ОИЯИ из Румынии, Отилии-Аны Куликов.

В свою очередь, господин Посол сказал: «Румыния является сооснователем Института. Наша страна много лет сотрудничает с ОИЯИ не только в области ядерных исследований, но также по направлению ядерной энергетики. В Международном энергетическом агентстве, в ЦЕРНе румынские специалисты очень активны. И я нахожу это очень хорошим примером воплощения девиза ОИЯИ: наука сближает народы».

«Мы гордимся, что румынские коллеги занимают ключевые позиции в Институте. Они вносят большой вклад в работу нашего международного научного центра. Сейчас в мире ведется борьба за интеллектуальный потенциал и повышение уровня науки, образования, исследований. Вы абсолютно правы, что Румыния играет важную роль в области ядерных исследований в Европе. Поэтому так важно не просто поддерживать, но и развивать ядерные технологии, а также связанные с ними науки о жизни, медицину, биологию, IT и т.д. Румыния – один из важнейших игроков в этой области», – подчеркнул глава ОИЯИ Григорий Трубников.

Он также озвучил, что доступ полномочных представителей к данным о планируемых закупках может быть отличным инструментом для распространения информации об Объединенном институте, а также может поспособствовать заключению новых контрактов с ОИЯИ. Это дало бы большие преимущества компаниям-поставщикам из Румынии.

«Взаимные долгосрочные и краткосрочные визиты, грантовые программы, совместные проекты, экономические контракты Румынии с Дубной – все это важно. Цель моего визита – подробнее ознакомиться с Объединенным институтом», — сказал Посол Румынии в РФ.

Также перед встречей с руководством ОИЯИ Кристиан Истрате познакомился с румынскими учеными, работающими в Институте, и посетил интерактивную выставку в ДК «Мир», посвященную 65-летию ОИЯИ.

По информации jinr.ru

Фото Евгения Горячкина