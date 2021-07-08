Трехдневное международное совещание состоялось в гибридном формате в Доме международных совещаний в Дубне и собрало около 200 участников из российских и зарубежных научных центров, в том числе Германии, Швейцарии, Израиля, США. Мероприятие проводится под эгидой Совета Российской академии наук по тяжелым ионам. Участие в совещании принял президент РАН Александр Сергеев.

Приветствуя участников, Александр Сергеев подчеркнул значимость международного статуса Объединенного института ядерных исследований: «ОИЯИ — единственный международный научный центр в нашей стране. Чтобы обеспечивать развитие мирных ядерных исследований необходимо создавать международные научные организации: так появились ЦЕРН и ОИЯИ. Не должно быть изоляции и ксенофобии, необходимо сотрудничать с коллегами за рубежом. Роль Дубны как центра, у которого международное сотрудничество является основой и продолжает развиваться, очень важна для России».

Директор Объединенного института, академик РАН Григорий Трубников особо отметил значимость обсуждения хода реализации проекта по исследованию границ стабильности ядерной материи. «Этот проект был отобран в рамках программы поддержки особо крупных научно-исследовательских проектов, организованных Правительством РФ. Координатором этой программы является Российская академия наук», — сказал Григорий Трубников.

«Развитие исследований в области тяжелых ядер до 2030-го года и дальше дают основу для новых программ, которые сегодня обсуждают и в Объединенном институте ядерных исследований, в Госкорпорации «Росатом» и во многих научных организациях РАН», — подчеркнул руководитель ОИЯИ Григорий Трубников.

Президент РАН Александр Сергеев выступил на совещании с докладом «Ионизация вакуума в сверхсильных лазерных полях». Российскую академию наук также представлял заместитель президента РАН Сергей Люлин. Делегация Российской академии наук посетила Фабрику сверхтяжелых элементов, площадку строительства коллайдера NICA и фабрику сверхпроводящих магнитов.

По мнению Александра Сергеева, необходимо создать мощный лазерный комплекс для развития ядерной фотоники. Такой центр позволит использовать возможности двух дисциплин – физики тяжелых ионов и физики сверхсильных лазерных полей и продолжить исследования по созданию сверхтяжелых ионов.

«Нам бы очень хотелось, чтобы в будущем, и когда у вас (в ОИЯИ) будет построен коллайдер NICA, и когда вы будете продолжать исследования по созданию новых сверхтяжелых ионов, чтобы мы могли объединить усилия и построить здесь один из мощных лазерных комплексов», — сказал глава РАН на совещании по физике сверхтяжелых ядер в ОИЯИ. По словам Президента РАН, в настоящее время наметилась тенденция слияния физики тяжелых ионов и физики сверхсильных лазерных полей, а направления ядерной фотоники активно развиваются в мире.

«Фактически речь идет о том, что современные лазерные установки могут создавать настолько мощные лазерные импульсы, что электрические и магнитные поля, образно говоря, могут «доставать» до ядерных процессов. А не только традиционных атомных процессов, например, ионизация атома, ускорение электронов, ионов и др.», — пояснил Александр Сергеев.

В течение трех дней участники совещания обсудили статус исследований в области синтеза сверхтяжелых элементов и задачи в прикладных областях науки, связанных с этой тематикой. Это новые поколения вычислительных алгоритмов, материаловедение, прикладные области наук, связанные с устройствами СВЧ нового диапазона частот и новых мощностей, новые поколения источников ионов. Сегодня на совещании запланированы доклады участников из НИИАР, ВНИИЭФ, ОИЯИ, ИПФ РАН, НИИЭФА.

По материалам jinr.ru

Фото Елены Пузыниной