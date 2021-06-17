Объединенный институт ядерных исследований и НИЦ «Курчатовский институт» договорились о совместной реализации проектов в социогуманитарной сфере. Соглашение об этом было подписано 11 июня на заседании Ученого совета Курчатовского института. Также на мероприятии научному руководителю Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академику РАН Юрию Цолаковичу Оганесяну было присвоено звание Почетного доктора НИЦ «Курчатовский институт».

На торжественной церемонии присуждения высокого звания Юрию Цолаковичу вручили диплом, медаль и мантию Почетного доктора Курчатовского института. Вместе с ним в этот день звания был удостоен также директор Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров.

«Для меня это не только большая честь, но и подарок, который возвращает меня в мою молодость, — сказал Юрий Оганесян. — 65 лет назад, будучи выпускником МИФИ, я впервые попал в Курчатовский институт и был принят на работу. Меня словно младенца в купель окунули в золотой век ядерной физики».

Подписанное на заседании Ученого совета соглашение предполагает совместную реализацию просветительских проектов и образовательных программ, проведение выставок, фестивалей и других мероприятий. Также НИЦ «Курчатовский институт» и ОИЯИ расширят научное взаимодействие. Еще одним направлением сотрудничества должно стать формирование научного кадрового резерва.

«У Курчатовского института и Дубны очень широкий спектр научного взаимодействия. Но кроме того, мы хотим развивать наше сотрудничество еще и в социогуманитарном направлении, – отметил в своем выступлении президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. – Нам важно сохранить культурный код, обеспечить преемственность; мы хотим сформировать молодую научную элиту, которая разговаривала бы с нами на одном языке».

Директор ОИЯИ Григорий Трубников сказал: «Это прекрасно, что наш выдающийся ученый Юрий Цолакович Оганесян отмечен высоким званием Почетного доктора Курчатовского института. Здесь задана высочайшая планка всему: не только науке, но и культуре, и образованию — всему, что делается в этом институте. Важно отметить, что мы сотрудничаем с Курчатовским институтом на протяжении всех лет существования ОИЯИ. Подписав сегодня соглашение, мы укрепили мост научный и построили мост культурный. Мы надеемся в ближайшее время создать ряд дополнительных взаимоукрепляющих инициатив. Например, в отношении нейтринной программы, в которой координатором фундаментальных исследований станет ОИЯИ как международный центр, а прикладных — НИЦ «Курчатовский институт». Активно обсуждаются форматы, связанные с образованием и подготовкой кадров. В рамках синхротрон-нейтронной и мегасайенс-программ обсуждается совместное развитие центров перспективных ускорительных технологий».

По информации www.jinr.ru