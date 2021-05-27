Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова посетила ОЭЗ «Дубна». Цель визита – знакомство с площадкой и её компаниями-резидентами. Экскурсию провел генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова координирует вопросы формирования и реализации инвестиционной политики в части сопровождения функционирования особых экономических зон, созданных на территории Московской области.

Во время рабочего визита в ОЭЗ «Дубна» замминистра посетила предприятия как новой промышленной зоны, так и российского центра программирования. На правобережной площадке Ю.Бариновой представили резидента «Паскаль Медикал». Директор по производству Алексей Иванов провел экскурсию по предприятию.

«Паскаль Медикал» реализует широкий ассортимент шприцевой продукции, отвечающей всем требованиям международных и российских стандартов качества. Руководство компании ставит перед собой амбициозную задачу — достигнуть 20% доли отечественного рынка. Завод, построенный компанией на территории ОЭЗ «Дубна» — это производство полного цикла. На нем медицинская продукция не только изготавливается, но и стерилизуется. Таким образом она полностью готова для использования.

Замминистра посетила ИТЦ Ломоносов. Ей продемонстрировали инновационное предприятия «МедипалТех», которое производит наборы реагентов для определения РНК различных вирусов, в том числе COVID-19. Также Ю. Баринова ознакомилась с деятельностью резидента «Вестмедгрупп», занимающегося производством высокотехнологичного медицинского оборудования. Заключительной частью мероприятия стала демонстрация левобережной площадки особой экономической зоны.

Экскурсию на предприятия вместе с генеральным директором ОЭЗ «Дубна» Антоном Афанасьевым провели первый заместитель Александр Волков и директор департамента по привлечению и взаимодействию с инвесторами Иванов Денис.