Директор ОИЯИ Г.В.Трубников принял участие в парламентских слушаниях «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста», которые провела Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Среди инициатив, предложенных сенаторам Григорием Трубниковым, - поддержка и развитие в России международных научных центров, введение «паспорта ученого» для упрощения режима въезда в страну, а также проведение регуляторного маневра в области фундаментальных и поисковых исследований. Глава Совета Федерации в своем выступлении отметила, что тема поддержки науки, сохранения научных традиций всегда занимает особое место в повестке верхней палаты парламента. Валентина Матвиенко напомнила, что нынешний год объявлен в России Годом науки и технологий. Она отметила, что Президент России уделил пристальное внимание развитию науки в Послании Федеральному Собранию. По словам Валентины Матвиенко, сегодня перед российскими учёными стоит совершенно чёткая и достижимая цель: обеспечить присутствие России в десятке стран-лидеров по объёму научных исследований и разработок. «Для этого в стране достаточно ресурсов – как было объявлено в Послании, до 2024 года 1 триллион 630 миллиардов рублей будут направлены на научные исследования. Вполне справедливо, что общество ждёт ощутимой отдачи от этих вложений», — сказала глава СФ. В то же время, продолжила спикер СФ, в отличие от зарубежных стран-лидеров наука в России традиционно финансируется преимущественно за счет государства. Соотношение средств бюджетных и внебюджетных источников составляет примерно 70 на 30. За рубежом — ровно наоборот. «Мы должны подумать о новых мерах мотивации для более активного участия бизнеса в этой сфере». Председатель СФ считает, что нужны научно-технологические прорывы, прежде всего, в тех направлениях, где накоплен огромный опыт, есть солидный багаж исследований, высококвалифицированные специалисты. «Есть конкретные области, где мы можем и должны бороться за лидерство. Это, в частности, биологическая безопасность, фармацевтика, энергетика, в том числе атомная, сельское хозяйство, экология и многое другое, то есть те сферы, которые напрямую касаются качества жизни наших граждан», — отметила Валентина Матвиенко. По её мнению, главный вопрос сегодня – состояние и перспективы кадрового научного потенциала страны. «Нам не только нужно, наконец, остановить «утечку мозгов», но и стремиться к более амбициозной цели – обеспечить приток лучших специалистов со всего мира в нашу страну, возврат наших ученых, которые покинули Россию», — сказала глава СФ. Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников в своем выступлении отметил уникальную ценность для России международных научных проектов — в Дубне, Гатчине, Протвино, Сарове, на озере Байкал, острове Русский и других. «Благодаря Объединенному институту ядерных исследований страна значительно расширяет свое интеллектуальное присутствие на карте мира. В Дубне в рамках кооперации России и государств-членов, а также Германии, Китая, Франции и других стран завершается сооружение комплекса мирового масштаба — коллайдера NICA. Ведутся масштабные международные экспериментальные и теоретические исследования и на уже действующих установках: фабрике сверхтяжелых элементов, лучшем в мире импульсном быстром реакторе, на гиперконвергентном вычислительном комплексе. Такой формат, как международный межправительственный научный центр доказал свою колоссальную эффективность. Поэтому мы готовы предложить свой опыт и возможности для методической координации развития международных центров на территории России, а также подготовки кадров на их базе. Эти кадры — наши агенты влияния», — отметил директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников. Кроме того, он озвучил необходимость системного подхода к международному сотрудничеству и развитию научной дипломатии для достижения стратегических целей научно-технологического лидерства. Основы такого подхода сформулированы в Концепции международного научно-технического сотрудничества. «Крайне важно обеспечить режим максимального благоприятствования как для российских ученых, так и для их сотрудничества с иностранными коллегами. Необходимо создание современной нормативной базы для деятельности международных исследовательских центров на территории России и введение «паспорта ученого», упрощающего режим въезда в страну для зарубежных исследователей. Нам не решить в короткие сроки для страны задачу инновационного рывка без создания условий для «умной» миграции по «зеленому коридору», в первую очередь, для соотечественников с их уникальным опытом работы в ведущих центрах, и для исследователей, выбравших Россию в качестве места для реализации профессиональных амбиций и проектов по приоритетам Стратегии НТР», — подчеркнул Григорий Трубников. Директор ОИЯИ подчеркнул, что научная деятельность должна на законодательном уровне получить специальный статус, как особый вид деятельности, результатом которой является научный продукт — новые знания и разработки. «Чтобы научные организации и коллективы могли сосредоточиться на исследованиях и кратно повысить свою эффективность труда, необходим регуляторный маневр: отказ от контроля многочисленных формальных промежуточных показателей в пользу оценки конечного результата; закрепление права на риск недостижения результата в фундаментальных и поисковых исследованиях; запуск долгосрочных программ исследований в рамках государственных заданий в ответ на открытую отчетность; разрешение софинансирования из различных бюджетных и внебюджетных источников фундаментальных исследований и НИР; безбарьерные межбюджетные трансферты и увеличение поддержки наукоградов; облегчение регламентов закупок для уникального научного оборудования и расходных материалов/реагентов. Прагматика научно-технологического развития требует безусловного осуществления предлагаемого регуляторного маневра», — сказал Григорий Трубников. С докладами на слушаниях также выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представители научных и образовательных организаций, экспертного сообщества. По материалам council.gov.ru, jinr.ru