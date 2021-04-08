Открытие памятной доски по случаю присвоения одной из городских улиц в улицу академика Дмитрия Васильевича Ширкова состоялось на днях в институтской части Дубны.

В торжественном мероприятии приняли участие представители дирекции Объединенного института ядерных исследований во главе с директором Г.В. Трубниковым и научным руководителем В.А. Матвеевым, сотрудники Института, представители администрации города во главе с ее руководителем С.А. Куликовым, Совета депутатов, а также родственники и друзья Дмитрия Васильевича Ширкова.

Как отметил глава города С.А. Куликов, учитывая заслуги академика перед городом, Объединенным институтом ядерных исследований и российской наукой, в августе прошлого года администрацией Дубны было принято решение увековечить память выдающегося ученого и присвоить одной из улиц в старой части города имя Дмитрия Васильевича Ширкова. Академик Д. В. Ширков был среди первых сотрудников образованного в 1956 г. Института и многие годы проработал в ОИЯИ, а с 1993 по 1998 гг. был директором Лаборатории теоретической физики им.

Н.Н.ё Боголюбова. В этой должности в непростые для Института, города и России годы он внес важный вклад в поддержание в Дубне традиций сильнейшей боголюбовской научной школы, привлечение молодежи, сохранение научных связей с зарубежными учеными, развитие международного сотрудничества.

Дмитрий Васильевич неоднократно избирался депутатом Московского областного Совета народных депутатов от Дубны, возглавлял воднолыжную школу ОИЯИ, воспитавшую многих чемпионов СССР, Европы и мира, долгие годы возглавлял комиссию Института по присуждению стипендий лучшим учителям города. Научная и общественная деятельность Д. В. Ширкова высоко оценена на государственном и международном уровнях. Дмитрию Васильевичу было присвоено звание «Почетный гражданин города».

«Дмитрий Васильевич – один из наиболее ярких представителей школы Николая Николаевича Боголюбова, его соратник, – напомнил участникам события научный руководитель ОИЯИ академик Виктор Анатольевич Матвеев. – И он вместе с Николаем Николаевичем сделал очень много для воспитания плеяды талантливых теоретиков. Вклад его в создание нашего института, нашей науки и в распространение знаний о нашем институте в мире – вклад мировой, это крупнейший вклад в мировую науку», — отметил в своей речи по случаю торжественного открытия научный руководитель ОИЯИ В.А.Матвеев.

Символично, что именем академика Д.В. Ширкова названа улица в старой части города, где в свое время жил Дмитрий Васильевич, где его часто встречали коллеги и знакомые. И где все еще и сегодня живут воспоминания о нем близких и коллег. Находится эта улица за гостиницей «Дубна», между улицами Векслера и Блохинцева. Сама же памятная доска установлена на доме №7 на улице Мещерякова.

Подготовила Людмила Петрова

Фото Игоря Лапенко