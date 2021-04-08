Имена великих российских ученых получили два инновационно-технологических центра ОЭЗ «Дубна» на противоположных берегах Волги.

На территории особой экономической зоны в Дубне имеются три инновационно-технологических центра (ИТЦ). Первый из них, построенный в самом начале деятельности ОЭЗ «Дубна», сразу же назвали Конгресс-центром.

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» провела народный конкурс на лучшее название левобережного и правобережного ИТЦ.

По условиям конкурса, названия обоих ИТЦ обязаны не только отражать характер деятельности наукограда, ОЭЗ «Дубна» и компаний, разместивших свои производства в этих зданиях. Они должны были быть еще связаны между собой, иметь что-то общее друг с другом.

Конкурс проходил в два этапа. Вначале жители города предлагали свои названия для зданий инновационно-технологических центров на сайте ОЭЗ «Дубна». Во втором этапе конкурса горожане голосовали на сайте особой экономической зоны за понравившееся название из полученного списка предложений. Окончательное решение по выбору названий для зданий инновационно-технологических центров ОЭЗ «Дубна» приняла конкурсная комиссия.

Большинство членов жюри, следуя правилам, установленным Положением о конкурсе, и исполняя волю большинства горожан, голосовавших за названия ИТЦ, приняли решение назвать левобережный инновационно-технологический центр «Менделеев», а правобережный – «Ломоносов».

По материалам ОЭЗ «Дубна»