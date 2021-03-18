Фильмы о великих ученых К 65-летию Объединенного института ядерных исследований на телеканале «Дубна» (выходит в эфир на 22 кнопке (автонастройка) на канале «МИР 24», в аналоге - на 51 кнопке) будет представлена ретроспектива фильмов об отцах-основателях ОИЯИ: «Высокие энергии М.Г.» - 20 марта в 12.00; «Академик Векслер» - 22 марта в 19.40; «Горжусь своим поколением» (В.П. Джелепов) - 24 марта в 20.00; «Дмитрий Иванович Блохинцев» - 27 марта в 12.00; «Ученый милостью Божией» (Н.Н. Боголюбов) - 29 марта в 19.40; «Время всё расставит по своим местам» (И.М. Франк) - 31 марта в 20.00; «Легенда отечественной науки» (Г.Н. Флеров) - 3 апреля в 12.00; «Александр Балдин» - 5 апреля 19.40; «Бруно Понтекорво» - 7 апреля 20.00.

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