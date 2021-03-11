12 марта состоится торжественный пуск установки класса мегасайенс «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп». Запуск осуществит министр науки и высшего образования РФ В. Н. Фальков вместе с директором ОИЯИ академиком РАН, доктором физико-математических наук Г. В. Трубниковым, директором ИЯИ РАН доктором физико-математических наук М. В. Либановым и ректором ИГУ А. Ф. Шмидтом.

Мероприятие проводится в рамках Года науки и технологий в РФ и празднования 65-летнего юбилея ОИЯИ.

Также 12 марта на льду лагеря Байкальского глубоководного нейтринного телескопа состоится подписание Меморандума о взаимопонимании, нацеленного на дальнейшее развитие проекта Байкальского глубоководного нейтринного телескопа, а также экспериментальных исследований в области нейтринной астрофизики высоких энергий, нейтринной астрономии и физики нейтрино.

С 2015 года на 106 км Кругобайкальской железной дороги на озере Байкал силами международной коллаборации BAIKAL-GVD строится установка класса мегасайенс «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп». Возведение установки происходит под патронажем исследователей из ИЯИ РАН и ОИЯИ с важным вкладом ученых и инженеров из российских научных центров (ИГУ, НГТУ и др.) и ученых из Чехии, Словакии и Польши.

Главными целями создаваемого нейтринного телескопа являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Он также станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики. Планируется создание детектора объемом один кубический километр. Уже сегодня нейтринный телескоп на Байкале является самым крупным нейтринным телескопом в Северном полушарии. В этом году с введением в строй восьмого кластера телескопа установка догонит по объему телескоп IceCube на Южном полюсе.

По материалам jinr.ru