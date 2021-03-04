Объединенным институтом ядерных исследований получен патент на изобретение «Способ определения наличия генетической предрасположенности к долголетию человека». Авторами работы являются сотрудники Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Кравченко Елена и Иванова Анастасия. Изобретение относится к области биотехнологии и представляет собой способ определения наличия генетической предрасположенности к долголетию человека на основе данных о генетическом варианте локуса rs2802288. С выделенной из биологического материала человека ДНК проводят полимеразно-цепную реакцию в реальном времени в присутствии олигонуклеотидных зондов и праймеров и анализируют полиморфизм rs2802288 гена FOXO3A методом аллельной дискриминации. Прогнозируют наличие генетической предрасположенности к долголетию человека, которая увеличивает в ~1.5 раза вероятность дожить до 100 лет в случае выявления генотипа AA(rs2802288) или AG(rs2802288), и отсутствие генетической предрасположенности к долголетию человека, которая увеличивает в ~1.5 раза вероятность дожить до 100 лет в случае выявления генотипа GG(rs2802288). Изобретение предлагает точный, простой, быстрый и недорогой в исполнении способ прогнозирования генетической предрасположенности человека к долголетию.