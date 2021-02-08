Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем российской науки! Российские ученые – члены многонациональной дубненской семьи – вносят существенный вклад в решение самых амбициозных научных задач на переднем крае мировой науки в Объединенном институте ядерных исследований. В этот день многотысячный коллектив Института поздравляет всех своих коллег из сотен научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений России с профессиональным праздником. Глубоко символично, что в этот особый день в Российской Федерации стартует Год науки и технологий. Убежден, что это решение Президента Российской Федерации является не только отражением той особой роли, которую играет развитие научно-технологического сектора для руководства страны, но и символом ответственности людей науки перед обществом в поиске ответов на большие вызовы, стоящие перед страной и миром. ОИЯИ, будучи лидирующим международным научным центром, вносит вклад в научно-технологическое развитие страны своего местопребывания, в частности участвуя во флагманских инициативах Российской Федерации в сфере науки и технологий. В ноябре прошлого года, с участием Председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина, в ОИЯИ запущен первый каскад коллайдера NICA – инициативы, реализуемой в рамках Национального проекта «Наука» на площадке ОИЯИ. Совместно с Минобрнауки России и Российской академией наук в этом году будет запущен в эксплуатацию уникальный, самый большой в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Уверен, в этом году ОИЯИ подарит российскому и международному сообществу целый ряд больших и малых, но неизменно ярких научных результатов и событий. Конечно, мы связываем эти ожидания как с запуском в этом году Фабрики сверхтяжелых элементов ОИЯИ в полномасштабном режиме, развитием комплекса спектрометров на реакторе ИБР-2, расширением мощностей одного из самых крупных и производительных на территории России и Восточной Европы информационно-вычислительных комплексов, так и с целым рядом других проектов нашего Института. Дорогие друзья, желаю всем нашим российским партнерам здоровья, новых профессиональных вершин и творческих побед! Г. В. Трубников, академик РАН, директор ОИЯИ