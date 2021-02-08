От имени депутатов Совета депутатов городского округа Дубна поздравляю все научные коллективы нашего города и всех жителей с Днем российской науки!

Для наукограда Дубна – это особый праздник. Наш город известен во всем мире, как международный научный центр. Вклад наших ученых, научных сотрудников, конструкторов, инженеров в науку, в экономику, оборону, образование и другие сферы велик и продолжает множиться из года в год.

Развитие научного потенциала – одно из важнейших условий в благополучном развитии нашего города. Модернизация производственной сферы, повышение эффективности труда, внедрение инноваций, открытие наукоемких производств невозможно без труда ученых, преподавателей, всех членов научного сообщества.

В последние годы мы видим, как наращивается потенциал российской фундаментальной науки. В Дубне реализуются проекты современных исследовательских установок класса мегасайенс, вместе с тем по ряду направлений отечественная наука выходит на передовые позиции.

Дубна может гордиться своими учеными, открытиями, научным потенциалом.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях и личной жизни, взаимопонимания, плодотворного сотрудничества, успехов и новых открытий в науке, исследованиях, разработках на благо любимого города и нашей великой страны.

А. В. Тамонов, председатель Совета депутатов г.о. Дубна