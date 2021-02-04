Старшему научному сотруднику НЭОМАП Лаборатории ядерных проблем Юрию Николаевичу Харжееву за заслуги перед Объединенным институтом ядерных исследований и многолетнюю научную деятельность присвоено звание «Почетный сотрудник ОИЯИ».

К.ф.-м.н. Юрий Николаевич Харжеев – высококвалифицированный физик-экспериментатор. За время работы в ОИЯИ участвовал во многих экспериментах. Первые его исследования были связаны с изучением процессов образования частиц во взаимодействиях пионов с нуклонами и ядрами углерода при 5 ГэВ на синхрофазотроне ОИЯИ на пропан-фреоновой пузырьковой камере. Затем последовало изучение процессов рождения и распадов К-мезонов на спектрометре ГИПЕРОН на протонном синхротроне У-70 в Протвино.

Юрий Николаевич участвовал в работе двух крупных международных коллабораций: D0 в Fermilab и COMPASS в CERN, где внес значительный вклад в развитие экспериментальных установок. В последние годы Юрий Николаевич активно участвует в работе международной коллаборации Mu2e по поиску процесса когерентной конверсии мюона в электрон в поле ядра µ—N → e—N. Совместно с коллегами проводит обширные методические исследования с целью повышения эффективности и надежности работы мюонной вето-системы спектрометра Mu2e.

Ю. Н. Харжеев — автор более 350 научных работ в области физики элементарных частиц, методики и техники эксперимента в ускорительной физике. Им опубликовано несколько обзорных статей в журнале ЭЧАЯ. Юрий Николаевич трижды удостаивался премий ОИЯИ в конкурсах научно-методических работ.