На днях Объединенный институт ядерных исследований посетили временно исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета А.А.Яковлев и представители Центра компетенций по технологиям новых и мобильных источников энергии Национальной технологической инициативы (ЦК НТИ) при Институте проблем химической физики РАН в Черноголовке, а также мэр Черноголовки О.В.Егоров. Делегацию принял директор ОИЯИ Г.В.Трубников. Гости посетили Лабораторию физики высоких энергий, где ознакомились с работами по созданию комплекса NICA, Лабораторию информационных технологий, встретились с ведущими учеными и специалистами Института. Директор УНЦ С.З. Пакуляк и А.С. Жемчугов представили основные направления развития образовательной программы Института. В завершение визита гости поделились своими впечатлениями, оценили перспективы сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований. Также состоялась встреча членов делегации с главой Дубны С.А. Куликовым. Возможное сотрудничество, в частности, обсудили не только ученые, но и главы двух наукоградов – Дубны и Черноголовки. Как отметил врио ректора профессор А.А. Яковлев, это был первый визит, ознакомительный. «Мы надеемся, что он станет основой для дальнейшего сотрудничества — научного и образовательного, - добавил он. - Дубна — это город, который считается драйвером современной науки в России и мире, где открытия рождаются на фронтирах, на стыке дисциплин. И Томский политехнический университет очень заинтересован в развитии кооперации с таким международным научным центром». Стоит добавить, что Томский политех и Центр компетенций НТИ в наукограде Черноголовка — партнеры по научно-технологическому консорциуму «Водородная технологическая долина». Этот проект может быть интересен и нашему наукограду. «Весь мир переходит на новый энергетический уклад, и это тот редкий случай, когда Россия пытается не отстать и не оставаться только поставщиком газа, нефти, минерально-сырьевых ресурсов, но и внедрять свои водородные технологии. Мы приехали в один из ведущих научных центров, у которого своя история и свои огромные компетенции. Мы приехали сюда еще и потому, что недавно в России был создан консорциум по водородной энергетике, и мы хотим привлечь к этой инициативе как можно большую аудиторию и новых партнеров», — сказал руководитель Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики РАН Ю.А. Добровольский. Так что не исключено, что в ближайшей перспективе возникнет новое сотрудничество между городами Томск, Черноголовка и Дубна, во всяком случае, точки соприкосновения этих научных центров уже обозначены. Анна Владимирова по материалам jinr.ru и tpu.ru Фото Игоря Лапенко