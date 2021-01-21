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Инвестиция в международный престиж России Печать
21.01.2021 04:28

На оперативном совещании с вице-премьерами, проходившем в понедельник, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин остановился на нескольких вопросах, в том числе говорил о поддержке науки и технологий и привел в пример проект NICA, реализуемый в Дубне.

- Президент объявил наступивший год – Годом науки и технологий. Правительство уделяет поддержке этих направлений самое серьёзное внимание. Именно наука определяет образ будущего. То, как станет развиваться Россия в ближайшее время. Как будут жить наши граждане. В конечном счёте – престиж нашей страны на международной арене.

Мы инвестируем в высокотехнологичные проекты класса «мегасайенс», такие как NICA. В запуске первого каскада этого комплекса мы участвовали в прошлом году. Направляем средства и на прикладные разработки в самых разных областях – в здравоохранении, образовании, промышленности, космосе. Всего на проведение прикладных научных исследований в федеральном бюджете на этот год предусмотрено свыше 350 млрд рублей.

Теперь будет оцениваться результативность деятельности организаций, которые получают субсидии и гранты из бюджета на научные исследования и экспериментальные научные разработки гражданского назначения. Открытия и изобретения, которые рождаются в таких институтах и лабораториях, должны иметь практическую значимость и быть защищены законодательством об интеллектуальной собственности. При этом не менее половины средств на их создание должно поступать из внебюджетных источников.

Информация о работах, для которых используются государственные деньги, будет включаться в единую государственную информационную систему.

Всё это позволит эффективнее контролировать, как расходуются бюджетные средства, поддерживать самые перспективные проекты.

По информации government.ru
  		 
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