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Грант – ученому из Дубны Печать
21.01.2021 04:26

Младший научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, аспирант кафедры фундаментальных проблем физики микромира в университете «Дубна» Евгений Мардыбан вошел в число победителей конкурса на получение в 2021-2023 годах стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Номинация «Ядерные технологии», тема «Исследование структуры и симметрий атомных ядер в рамках коллективной модели».

Конкурсной комиссией одобрены 23 заявки от молодых ученых из Московской области. Победители в течение трех лет, начиная с 2021 года, будут получать ежемесячные стипендии в размере 22,8 тыс. рублей.

Помимо президентских стипендий, 12 молодых ученых из Московской области получили гранты Президента РФ на поддержку деятельности в 2021-2022 годах, сообщает региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.
  		 
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