Накануне Нового года, 30 декабря, состоялось расширенное совещание дирекции Объединенного института ядерных исследований, на котором были подведены основные итоги работы Института в 2020 году. Ключевым пунктом повестки заседания стало выступление директора ОИЯИ академика Виктора Анатольевича Матвеева, в котором были обозначены основные результаты, достигнутые в лабораториях и подразделениях Института. В.А. Матвеев отметил, что несмотря на сложные условия работы в условиях пандемии коллектив Института действовал слаженно, смог реализовать большинство намеченных планов и получить яркие результаты на флагманских проектах, такие как запуск бустера коллайдера NICA и первый эксперимент на Фабрике сверхтяжелых элементов. Директор ОИЯИ подчеркнул, что наряду с преемственностью в дальнейшем развитии Института особенную важность приобретает видение перспектив будущего. В заключение, в связи с истечением срока своих полномочий директора ОИЯИ, Виктор Анатольевич Матвеев выразил глубокую благодарность всем членам Дирекции и руководства Института за тесное творческое сотрудничество, высокую степень ответственности и плодотворный вклад в организацию деятельности Института по выполнению программы развития ОИЯИ в соответствии с Семилетним планом развития. «Опыт, которым вы обладаете, – это большое богатство. Думаю, что мы все готовы оказывать новой Дирекции Института во главе с Григорием Владимировичем Трубниковым всю необходимую поддержку в передаче этого опыта и его использования», — подчеркнул Виктор Анатольевич. В своем выступлении избранный директор ОИЯИ академик Григорий Трубников, вступающий в должность 1 января 2021 года, отметил личную заслугу академика В.А. Матвеева в том, что в настоящее время Институт находится в «отличной форме». Григорий Владимирович передал присутствующим поздравления от премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова по случаю первого пучка на бустере NICA. «На бланке осциллограммы циркулирующего пучка бустера председатель Правительства написал «Молодцы»», — сообщил Григорий Трубников, добавив, что Правительство РФ серьезно рассчитывает на ОИЯИ как с точки зрения науки, так и в вопросах подготовки кадров, что в первую очередь означает новый уровень ответственности. Академик Трубников отметил, что в будущем году Институт ставит перед собой целый ряд задач, включающий не только серьезные научные цели, но и расширение участия в жизни города по направлениям медицины и образования. Необходимые для реализации этих планов изменения структуры управления Институтом должны носить не революционный, а эволюционный характер, подчеркнул избранный директор ОИЯИ. «Прошедшее десятилетие, это столь непростое, турбулентное время, корабль Института под управлением Виктора Анатольевича прошел очень достойно. То, что по итогам этого периода у Института есть много оснований для гордости, — это огромная личная заслуга академика Матвеева. Благодарим вас, Виктор Анатольевич, за все что вы сделали, и еще очень многое мы сделаем вместе», — завершил свое выступление Григорий Трубников. Участники заседания, среди которых были члены дирекции, руководители подразделений и лабораторий ОИЯИ, тепло поблагодарили Виктора Матвеева за работу, проделанную в качестве руководителя ОИЯИ. Было отмечено, что период руководства академика Матвеева, войдет в историю Института как эпоха мощного движения вперед, значимых научных результатов и развития исследовательской инфраструктуры ОИЯИ. Представители руководства Института выразили надежду на продолжение совместной работы в будущем с Виктором Матвеевым уже в должности научного руководителя ОИЯИ. По материалам http://www.jinr.ru/ Фото Елены Пузыниной

P.S. Также прозвучали традиционные отчетные сообщения руководителей лабораторий и подразделений Института. В ходе итогового заседания Дирекции ОИЯИ выступили С.Н. Дмитриев, С.Н. Доценко, М.Г. Иткис, Д.И. Казаков, Д.В. Каманин, В.Д. Кекелидзе, Р. Ледницки, А.С. Сорин, А.В. Тамонов, В. Хмелевски, Б.Ю. Шарков, В.Н. Швецов.