Михаил Мишустин принял участие в пуске бустера комплекса NICA Объединённого института ядерных исследований.

На прошлой неделе Дубну посетили сразу несколько высокопоставленных лиц – вице-премьер Татьяна Голикова, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Возглавил делегацию Председатель Правительства Михаил Мишустин. В программе визита значились сразу несколько объектов. Прежде всего – Объединенный институт ядерных исследований, где состоялся запуск первого каскада комплекса NICA – сверхпроводящего ускорителя (бустера).

Проект класса «мегасайенс» NICA имеет огромное значение. Когда комплекс будет полностью запущен, учёные смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, – кварк-глюонную плазму. Также реализация проекта позволит создать экспериментальную базу мирового уровня. Её можно будет задействовать как для проведения фундаментальных исследований по наиболее актуальным вопросам современной физики высоких энергий, так и для выполнения прикладных исследовательских работ в таких областях науки и технологии, как радиобиология и космическая медицина, терапия раковых заболеваний, развитие реакторов, тестирование радиационной стойкости электронных устройств. Ввод бустера комплекса NICA уже даёт учёным доступ к новейшим технологиям. Суперсовременные возможности использования пучков из этой установки позволят высокотехнологично лечить сложные онкологические опухоли (пучковая терапия раковых заболеваний), решить проблемы в медицинской физиологии при осуществлении длительных космических экспедиций, помогут в переработке ядерных отходов атомных станций, в тестировании микроэлектроники для космических спутников, в экологии и многих других областях.

После доклада первого вице-директора ОИЯИ Григория Трубникова о запуске бустера, Михаил Мишустин осмотрел промежуточный и линейный ускорители частиц, бустер и нуклотрон. И вот исторический момент: М. Мишустин и губернатор Подмосковья А. Воробьев нажали на планшете кнопку, символизирующую запуск.

После церемонии пуска ученые преподнесли небольшой сувенир премьеру – отрезок медной шины обмотки синхрофазотрона длиной в 12 сантиметров и шириной 2 сантиметра. Представитель института ядерных исследований пояснил, что их всего в мире 10 штук, из них две у Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Шина синхрофазотрона, которую подарили Мишустину, имеет порядковый номер 13. «Отлично, – улыбнулся в ответ Председатель Правительства. – Я жил в квартире 13 и под этим номером играю. Спасибо».

NICA – совместный проект российского промышленного комплекса и зарубежных партнёров. Михаил Мишустин назвал его впечатляющим. В беседе с первым вице-директором Объединённого института ядерных исследований Григорием Трубниковым Председатель Правительства подчеркнул, что таких проектов с участием иностранных партнёров, но с локализацией в России, должно быть больше.

«Здесь, в наукограде, сложилась комплексная модель взаимодействия властей всех уровней, передового научно-производственного комплекса, особой экономической зоны и международной научной организации. Это уникальная ситуация. Правительство не только поддерживает такие модели наукоградов, но и формирует новые механизмы, стимулирующие их создание и развитие», – сказал Михаил Мишустин.

В ходе посещения Объединённого института ядерных исследований глава Правительства встретился с молодыми учёными и побеседовал с руководителями градообразующих предприятий Дубны, после чего рабочую поездку продолжило открытие центра обработки данных Федеральной налоговой службы.

Подготовила Анна Сухая по информации Вести.ру

и пресс-службы Правительства РФ