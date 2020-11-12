Одним из главных событий минувшей недели для всего научного мира стала доставка в Дубну сверхпроводящего магнита – ключевого элемента исследовательской установки MPD ускорительного комплекса NICA. Груз прибыл из Италии, где его изготовили по заказу Объединенного института ядерных исследований на предприятии «ASG superconductors» в Генуе. Из Италии в Дубну постепенно прибывали части магнита. Самая большая часть — это криостат (стальной вакуумный сосуд) со сверхпроводящей обмоткой, подвешенной внутри него, пояснили в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ. Для того чтобы при транспортировке не повредить это сложное инженерное сооружение, представляющее собой цилиндр 5,6 метров в диаметре и длиной 8 метров, оно заключено в еще больший металлический саркофаг, оснащенный шоковыми датчиками. Общий вес саркофага 120 тонн. Транспортировка этого важного груза из Генуи в ОИЯИ явилась сложной логистической операцией. Во-первых, из-за его размеров он может быть доставлен только по воде. Во-вторых, есть ограничение по времени — надо было успеть с доставкой до завершения навигации. И наконец, последний участок пути длиной в 2,8 км от порта на реке Дубна, куда прибыла баржа с грузом, до конечного пункта, расположенного на площадке ОИЯИ в месте столкновения пучков коллайдера экспериментального павильона MPD, необходимо было преодолеть на специальном транспорте со всеми предосторожностями. Для этого массивный контейнер весом 120 тонн был перемещен с баржи на платформу тягача, который и осуществил транспортировку груза по городу на площадку ЛФВЭ ОИЯИ. Кроме того пришлось временно демонтировать электрокабели и другие коммуникации, которые мешали проезду. Перегрузку осуществлял плавкран Волжского РГС, филиала ФГБУ «Канал им. Москвы». Интересен маршрут передвижения криостата. Так, отправленный из Генуи груз прибыл в порт «Бронка» Санкт-Петербурга 25 октября. 28 октября он был погружен на баржу и начал движение в Дубну по пути: р. Нева – Ладожское озеро – Онежское озеро — Белое озеро — Рыбинское водохранилище – р. Волга – р. Дубна. «Сегодня исторический день – долгожданный криостат со сверхпроводящей катушкой прибыли из Италии в Дубну. Мы волновались, успеют ли его доставить до завершения навигации и, как мы видим, успели. Это первая победа!» — отметил директор ЛФВЭ, руководитель проекта NICA Владимир Кекелидзе. Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев также прокомментировал успешную транспортировку важного груза на площадку ОИЯИ: «Я сравниваю этот криостат с сердцем экспериментальной исследовательской установки MPD. Мы должны будем это «сердце», готовое к работе, остудить до очень низких температур, сравнимых с температурами глубокого космоса. Когда первые тяжелые ядра, ускоренные до скоростей близких к скорости света, столкнутся, мы ожидаем образование мельчайших элементов того ядерного вещества, которое возникло при Большом взрыве, давшем жизнь нашей Вселенной. И тогда «сердце» установки забьется и даст жизнь нашему комплексу NICA. А в ближайшем будущем нам потребуется очень точно установить этот магнит, а также выверить однородность магнитного поля – от этого будет зависеть вся чувствительность экспериментальной установки MPD. Пять лет ожидания, интенсивной и высокопрофессиональной работы завершаются сегодня прибытием этого груза. Впереди у нас очень большая работа — мы готовимся к концу 2022 года получить возможность первых испытаний на столкновениях пучков. Разработка и расчеты по проекту магнита были сделаны нами, а уникальные инженерные возможности Генуи позволили нам заказать изготовление этого магнита именно там. Мы использовали экспертизу наших коллег из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где эта же компания создавала магнит для установки Компактный мюонный соленоид (CMS). В этом отношении мы сделали шаг вперед – требования, которые здесь предъявлялись, более серьезные. Мне очень хочется всех поздравить и поблагодарить участников и партнеров этого проекта. Очень важно, что комплекс NICA создается в сотрудничестве со многими институтами-партнерами: российскими, институтами стран-участниц ОИЯИ и институтами многих стран мира. Это событие для всего международного научного сообщества. Мы очень ждем, что город станет магнитом, который будет притягивать молодых и талантливых людей, без которых мы не сможем в полной мере использовать возможности этого комплекса. Не так давно наш город получил новый прекрасный мост. И сегодня мы видим, как замыкаются створки другого моста, созданного международным сотрудничеством ученых: одна его часть находится в Генуе, другая — здесь в Дубне. Это пример того, как международная кооперация позволяет создавать нечто качественно новое. Тем самым физики дают прекрасный пример того, как должны решаться большие задачи в творческом сотрудничестве и взаимопонимании». Подготовила Анна Французова Фото Елены Пузыниной и Мегапроект NICA