В Дубне прошло выездное заседание Комитета СФ на тему «Основные направления и перспективы развития международной научно-технической кооперации в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ». Двухдневное заседание организовали комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре совместно с ОИЯИ. В первый день сенаторы побывали в лабораториях Института, побеседовали с учеными, назавтра – под председательством главы комитета Лилии Гумеровой обсуждали заявленную тему в конференц-зале Дома международных совещаний. Опыт ОИЯИ В основном докладе заместитель руководителя управления научно-организационной работы и международного сотрудничества ОИЯИ Дмитрий Каманин детализировал всеобъемлющий опыт международного сотрудничества, наработанный в ОИЯИ за годы его деятельности. В ходе обмена мнениями по итогам доклада: – первый вице-директор ОИЯИ Григорий Трубников предложил рассматривать Институт как «безбарьерное неполитизированное окно» в зарубежный мир и как «аналитическую платформу для исследования перспектив международного сотрудничества»; – Лилия Гумерова подчеркнула необходимость учесть все предложения по распространению наработок ОИЯИ, чтобы при развитии международного научно-технического сотрудничества «сократить этот путь для регионов»; – заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева, отметив, что ОИЯИ – единственная на территории страны организация, развивающая все форматы международного сотрудничества, предложила внести в итоговый документ тезис о системных мерах дополнительной поддержки со стороны РФ. Проблемы наукоградов Решающим фактором для успешного международного сотрудничества является конкурентоспособность нашей науки. В первую очередь это, как прозвучало в выступлении замминистра науки и высшего образования РФ Сергея Люлина, разворачиваемые в российских научных городах проекты класса мегасайенс (первым среди перечисленных выступающим был, конечно, проект NICA в Дубне). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь остановился на важности интеграции науки и образования (как источника кадров, например, для мегасайенс-проектов) и на модернизации «экосистемы» наукоградов, которая за недостаточностью целевого финансирования начала «размываться». Губернатор поддержал предложение С. В. Люлина по дополнительному финансированию наукоградов и со своей стороны предложил рассмотреть предоставление им дополнительных налоговых и регулятивных преференций, а также усилить жилищные программы для молодых ученых. По выступлениям глав нескольких наукоградов можно было увидеть, что их научная деятельность развивается успешно, а вот темп развития социальной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Глава Дубны Сергей Куликов отметил, что город сбалансирован, в нем присутствуют и наука, и образование, и производство, и развитая социальная среда. Ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней сейчас составляют 7,5-7,6 млрд рублей, при этом на муниципальном уровне из них остается примерно 1 млрд рублей. «Если есть возможность исправить эту ситуацию, мы могли бы более активно развиваться, – уточнил глава города. – Сотрудники приезжают с семьями, для них важно: где учиться детям, где лечиться семье, безопасна ли жизнь в городе, какова социальная среда...» Город расположен на значительном расстоянии от столицы и сегодня жителям недостает скоростного железнодорожного сообщения. На развитие всех отраслей городской жизни нужны немалые средства, тогда как финансирование программы развития наукоградов постоянно снижается, «а это было подспорье для нашей инфраструктуры..., так что хорошо бы и здесь пересмотреть нормативы». Глава наукограда Кольцово в Новосибирской области Николай Красников рассказал о многогранном международном сотрудничестве знаменитого ГНЦ «Вектор» в сфере вирусологии и биотехнологий, о новом витке развития города в связи с осуществлением мегасайенс-проекта по созданию синхротрона СКИФ. Уточнил, что из этого города тоже идут налоговые поступления на уровне 7 млрд рублей в год. «Мы поддерживаем все предложения коллег, – подчеркнул докладчик, коснувшись темы городской инфраструктуры, – многое нужно менять, в том числе условия для врачей и учителей. Мы научились входить в федеральные и региональные программы и получаем гораздо больше денег, чем по программе наукограда, но поддержку научных городов надо менять». «Если налоги пойдут в город, мы многое можем сделать, – поддержал коллег глава Черноголовки Олег Егоров, особо отметив важность льготной ипотеки и дополнительных выплат учителям. – Местная и региональная власти должны создать условия для развития человеческого потенциала». В университетах «Очень много полезного я сегодня для себя зафиксировала, – высказалась относительно механизмов международного сотрудничества президент Южного федерального университета Марина Боровская. – Однако регионы пока не полностью видят этот набор инструментов, который можно было бы применить в региональных университетах». По ее словам, сейчас Россия занимает в мире четвертое место (после США, Великобритании, Австралии) по количеству иностранных студентов – их у нас более 267 тысяч. Но! После бакалавриата многие из них уезжают, так что по иностранным магистрантам у нас шестое место, по аспирантам – десятое. Ректор Северо-Осетинского госуниверситета Алан Огоев сообщил, что за два года, прошедших со времени создания в этом вузе Научно-информационного центра ОИЯИ (точки сотрудничества Института с вузами юга России), существенно выросли уровень подготовки и конкурс абитуриентов на естественнонаучные специальности. Ректор предложил создать подобные центры во всех федеральных округах, а кроме того, «позаботиться о подготовке и поддержке учителей физики, математики, информатики». В выступлении ректора университета «Дубна» Дмитрия Фурсаева акцент был сделан на том, что среди более 120 сотрудников ОИЯИ, ведущих преподавание в вузе, нет ни одного иностранного сотрудника – визовые ограничения не позволяют. Ректор предложил устранить это препятствие внесением соответствующих изменений в законодательство. Информация к размышлению Гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев в завершение презентации особой экономической зоны привел прогноз до 2030 года: количество компаний-резидентов возрастет с нынешних 167 до 216, число рабочих мест – с 4600 до 10 000. Грандиозность планов вызвала восхищение со стороны сенаторов, однако у рядового горожанина (автора) не может вызвать ничего кроме тревоги. Размещение на территории города еще почти 50 предприятий, каждое в среднем на 110 рабочих мест, лишит Дубну остатка лесных массивов и превратит ее в экологически неблагополучную промзону. Городским и областным властям вместе с руководством ОЭЗ следовало бы обсудить: насколько необходима гонка за количественными показателями в ущерб их качеству, ведь изначально предполагалось, что фирмы-резиденты будут заниматься передовыми разработками, а не производством, и создавать высококвалифицированные, а не «заводские», рабочие места. Подводя итоги На пресс-конференции после заседания, Лилия Гумерова подвела его итоги: «Хотела бы высказать слова благодарности руководству ОИЯИ за возможность обсудить столь важную тему здесь, где есть огромный опыт работы в этом направлении, результаты мирового уровня… Мы увозим с собой целый пакет предложений, касающихся совершенствования законодательства, и проработаем его вместе с МИДом и профильными министерствами... Мы выходим с предложением провести на площадке Совета Федерации «Дни ОИЯИ». И мы очень заинтересовались проектом NICA, который заслуживает того, чтобы с ним ознакомились все сенаторы. Кроме того, отмечаем целый ряд проектов, которые мы как палата регионов можем через наших коллег-сенаторов осуществить для продвижения идей, которые уже реализуются в Институте...». Отвечая на вопросы журналистов о работе в условиях пандемии, Григорий Трубников сообщил: «ОИЯИ работает по самым высоким мировым стандартам соблюдения карантинных мер и мер сбережения здоровья наших сотрудников, их семей и города в целом. Очень эффективно проходят наши форумы и симпозиумы, мы ни одного не пропустили. Научно-технический совет Института работает регулярно и собирает до 200 участников в режиме ВКС, активно проходят онлайн защиты диссертаций. Мы докладываем на самых престижных конференциях о наших последних и наиболее ярких научных результатах. И работа базовых установок практически не прекращалась… Мегапроект NICA ни на день не был остановлен в своем сооружении, поскольку объекты, относящиеся к мероприятиям национального проекта, находятся в особой зоне внимания Правительства РФ, и при соблюдении самых строгих карантинных мер мегапроект NICA сооружается, не сбавляя темпов. Конечно, карантин привнес определенные сложности в наше взаимодействие с зарубежными поставщиками и с поставщиками внутри страны, и мы имеем объективные сдвиги по некоторым этапам и системам...» «Мы рады, что нам была предоставлена возможность стать участниками этого заседания, – отметил директор ОИЯИ Виктор Матвеев. – ...Для нас возможность рассказать, как мы работаем, позволила в то же время взглянуть на нашу работу со стороны. У нас искреннее желание поделиться опытом, помочь в реализации тех программ, которые обсуждались сегодня. Частично мы это уже делаем, но сейчас мы видим, что можем сделать намного больше. В следующем году наш Институт будет отмечать 65 лет со дня образования. Эта большая дата характеризует успех международного сотрудничества ученых, которое дает ценный вклад в улучшение качества жизни людей и в формирование позитивного отношения общества к будущему». Подготовила Анна Алтынова Фото Елены Пузыниной