Комитет Совета федерации по науке, образованию и культуре совместно с ОИЯИ провел в Дубне выездное заседание. Тема проходившего 22 и 23 октября заседания комитета СФ по науке, образованию и культуре – «Основные направления и перспективы развития международной научно-технической кооперации в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Поэтому к его проведению был привлечен Объединенный институт ядерных исследований, где международное сотрудничество ученых является ключевым принципом деятельности. Двухдневный визит делегации СФ начался со знакомства участников выездного заседания с работой международного научного центра в Дубне. В Лаборатории физики высоких энергий гости увидели, как идут работы по созданию коллайдерного комплекса NICA, в Лаборатории ядерных реакций посетили Фабрику сверхтяжелых элементов, а вечером в зале Дома ученых сенаторы побеседовали с представителями сообщества молодых научных сотрудников Института. Собственно заседание состоялось 23 октября в конференц-зале Дома международных совещаний ОИЯИ под председательством главы комитета Лилии Гумеровой. Участие в заседании принимали не только члены комитета СФ, но также представители руководства ОИЯИ, Миннауки и Минэкономразвития РФ, Управления президента РФ по научно-образовательной политике, правительства Московской области, Российской академии наук, губернатор и заместитель губернатора Новосибирской области, ректоры и проректоры нескольких университетов (включая университет «Дубна»), главы наукоградов Новосибирской и Московской областей, руководство ОЭЗ «Дубна» и, конечно, журналисты центральных, ведомственных и городских СМИ. Приветствия Открывая заседание, Лилия Гумерова подчеркнула, что сейчас актуальна систематическая работа по достижению целей научного лидерства страны, поставленных в Стратегии научно-технологического развития. Среди важных задач в этом документе значится развитие международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области науки и технологий. И Дубна стала местом проведения очередной дискуссии, так как здесь находится «крупнейший международный институт, который за время своего существования полностью подтвердил, что наука интернациональна, что основные приоритеты российской фундаментальной науки совпадают с мировыми». Свое заявление сенатор подкрепила впечатлениями предыдущего дня: «Мы побывали в лабораториях и на стройке, мы встретились с молодыми учеными, мы погрузились в удивительную атмосферу Института, который не знает границ, стран, религий, который объединен идеей служения науке во имя мира и прогресса. Это колоссальный по уровню научный центр, где воплощаются самые смелые идеи и создаются самые передовые технологии...» «Для нас большая честь приезд столь высокой делегации, – обратился с приветственным словом к участникам заседания директор ОИЯИ Виктор Матвеев. – Мы имеем прямое отношение к теме сегодняшнего заседания: Объединенный институт является одним из эффективных инструментов международной научно-технической кооперации... С 1992 года начался новый отсчет в развитии Института, в непростые времена наш Институт не только не разрушился, но укрепил свои позиции. Сегодня он объединяет 18 стран-участниц и 6 ассоциированных членов, ведутся переговоры об ассоциированном членстве с Францией, Индией, Китаем и некоторыми другими странами... Важную роль в развитии Института играет Соглашение с правительством РФ о местопребывании ОИЯИ. Пользуясь случаем, я считаю необходимым выразить глубокую благодарность Правительству Российской Федерации и лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за огромную поддержку нашей международной организации и внимание к ее работе... В настоящее время Институт – признанный и влиятельный член международного научного сообщества, вносящий вклад в развитие научной дипломатии, в создание мировой научной инфраструктуры». Основной доклад В качестве авторов основного доклада в программе заседания были указаны первый вице-директор ОИЯИ Григорий Трубников и заместитель руководителя управления научно-организационной работы и международного сотрудничества ОИЯИ Дмитрий Каманин. При этом Григорий Трубников сказал вступительное слово к докладу, сделав несколько важных акцентов. Напомнил, что Россия лишь одна из стран-участниц ОИЯИ, но роль ее ключевая, поскольку это страна местоположения Института. Призвал участников заседания к обсуждению того, насколько инструменты международного сотрудничества, созданные в Институте, могут быть применены в регионах и университетах нашей страны. «Для нас важно, чтобы присутствующие здесь коллеги: губернаторы, вице-губернаторы, главы наукоградов, руководители университетов — рассматривали наш Институт как консультирующую, координирующую площадку, которую мы предоставляем для всех вас с точки зрения развития международного научно-технического сотрудничества в ваших регионах, городах, вузах и НИИ. Наша главная цель – делиться и проповедовать лучшие международные научно-технические практики»», – заключил первый вице-директор. Начиная свою часть доклада с краткого исторического экскурса, Дмитрий Каманин подчеркнул, что уже в момент создания ОИЯИ была сформирована правовая основа его международного формата, определившая исключительные условия, права и привилегии в осуществлении деятельности. В 90-е годы такую основу закрепило Соглашение ОИЯИ и Правительства РФ. Институт переформатировался, накопил силы и научный потенциал и сегодня партнерская сеть Института, включающая более 800 организаций в 62-х странах, охватывает весь мир. Безусловным лидером по числу сотрудничающих с ОИЯИ организаций является Российская Федерация, затем идут США, Германия, Франция, Италия и другие страны, в которых наука находится на мировом уровне. А это означает, что Институт является лидером на мировом уровне. Докладчик на конкретных примерах рассказал о принципах и практиках действующих в ОИЯИ международных программ (научных, образовательных, управленческих), об участии Института в деятельности крупнейших международных организаций в области физической науки. «Ситуация развивается в положительном ключе, – резюмировал выступающий, – количество (сотрудничающих с ОИЯИ) стран и организаций растет. К 2030 году ожидается увеличение партнерской сети до 1000 организаций, количества стран в орбите ОИЯИ – до восьмидесяти». На правах председательствующего Лилия Гумерова высоко оценила представленный доклад и предложила включить в проект решения заседания тезис о необходимости на его основе сделать методическое руководство, чтобы эти «четкие, проверенные жизнью алгоритмы можно было применять другим». Выступления Заместитель министра науки и высшего образования РФ Сергей Люлин подошел к теме международного сотрудничества с точки зрения развития научной инфраструктуры, в первую очередь – создания установок класса «мегасайенс». У нас в стране пока нет таких установок, но они создаются, сообщил замминистра, упомянув коллайдер NICA в Дубне, реактор ПИК в Гатчине, синхротрон СКИФ в Новосибирске, источник фотонов на острове Русский и некоторые другие. Они призваны стать важнейшими точками международного сотрудничества и тут, подчеркнул выступающий, «мы напрямую используем опыт ОИЯИ в работе министерства... Международные организации трудно создавать и Институт является в этом отношении для нас примером». Начальник управления международного сотрудничества Российской академии наук Сергей Маленко рассказал, что по поручению президента РФ до 1 января 2021 года РАН должна внести предложения по изменению законодательства в сфере международного научного сотрудничества и деятельности международных научных организаций. «Мы должны застолбить приоритетные направления, делегировать наших представителей в международные научные организации, сформировать там национальные комитеты, чтобы мы отстаивали нашу повестку, – уточнил представитель академии и добавил, обращаясь к сенаторам, – мы создаем комитет РАН по международному научному и научно-техническому сотрудничеству, просим направить к нам вашего представителя». Кроме того, Академия наук как неправительственная организация разрабатывает свою Стратегию международного научного сотрудничества, где предусматривается создание единого механизма научной дипломатии. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в ходе корректировки нацпроектов на заседании рабочей группы Госсовета «Образование и наука», прошедшем накануне, обсуждалась в том числе программа создания и поддержки научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Относительно выделяемых средств саркастически заметил: «На 120 миллионов рублей не то что университет мирового уровня, но даже детсад мирового уровня создать невозможно». Затем губернатор перешел к необходимости увеличения финансовой поддержки научных городков, открыв таким образом ключевую тему: более важным, чем механизмы международного сотрудничества, является тот факт, что наши институты, вузы, проекты только тогда заинтересуют зарубежных партнеров, когда будут соответствовать мировому уровню. В выступлениях других участников – представителей университетов и наукоградов – прозвучали идеи, просьбы и предложения по совершенствованию того, что Новосибирский губернатор назвал экосистемой научных городов. Детали этих выступлений и некоторые другие сообщения, прозвучавшие в ходе заседания, будут опубликованы в одном из ближайших номеров нашей газеты. Подготовила Анна Алтынова Фото Игоря Лапенко Комитет Совета федерации по науке, образованию и культуре совместно с ОИЯИ провел в Дубне выездное заседание. Тема проходившего 22 и 23 октября заседания комитета СФ по науке, образованию и культуре – «Основные направления и перспективы развития международной научно-технической кооперации в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Поэтому к его проведению был привлечен Объединенный институт ядерных исследований, где международное сотрудничество ученых является ключевым принципом деятельности. Двухдневный визит делегации СФ начался со знакомства участников выездного заседания с работой международного научного центра в Дубне. В Лаборатории физики высоких энергий гости увидели, как идут работы по созданию коллайдерного комплекса NICA, в Лаборатории ядерных реакций посетили Фабрику сверхтяжелых элементов, а вечером в зале Дома ученых сенаторы побеседовали с представителями сообщества молодых научных сотрудников Института.