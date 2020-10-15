В День работника атомной промышленности страны в Дубне чествовали ветеранов атомной отрасли. В торжественной обстановке из рук временно исполняющего полномочия главы администрации города С.А. Куликова, председателя Совета депутатов города А.В. Тамонова, заместителя главы администрации города М.А. Тихомирова и главного инженера Объединенного института ядерных исследований Б.Н. Гикала виновники торжества получили грамоты и медали. В нынешнем году для представителей атомного комплекса это были двойные торжества, ведь отечественной атомной отрасли исполнилось 75 лет. Долгое время атомная отрасль была одной из самых закрытых в стране, и даже о мирных достижениях атомной науки было не принято говорить. Многие из нас даже не догадываются, что ряд доступных нам сегодня технологий и решений — от диагностического медицинского оборудования до охранных систем — разработаны на предприятиях атомпрома. Отечественные атомщики запустили первую в мире АЭС, спустили на воду первый атомный ледокол, создали самую перспективную установку для освоения энергии термоядерного синтеза-токамак. При участии специалистов СССР и России в мире построено более 70 блоков АЭС. Наш город с полным правом может называться городом атомщиков, ведь научные разработки его предприятий и, в первую очередь, Объединенного института ядерных исследований, получили признание во всем мире. В ресторане «Дубна», как мы уже отметили, состоялось торжественное празднование, приуроченное к юбилею атомной отрасли страны, на котором чествовали его ветеранов. Приветственное слово председателя Совета ветеранов атомной энергетики и промышленности ОИЯИ Светланы Аркадьевны Елизаровой было обращено как раз к ветеранам, которые внесли свой вклад в достижения и передовые разработки атомной отрасли страны. Приветствуя ветеранов Объединенного института ядерных исследований, главный инженер ОИЯИ Борис Николаевич Гикал вспомнил историю возникновения атомной отрасли в стране, официальной датой становления которой считается 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР. «Это решение было связано с военными событиями, нужно было создавать атомный щит страны, - отметил Борис Николаевич, - и ученые во главе с Курчатовым, с этим отлично справились. Наше направление, в котором мы работаем, более мирное. Ведь спустя некоторое время стало понятно, что атом может служить и для развития науки и промышленности. Так появился первый в мире атомный ледокол, первая атомная станция в области. А изучение атомной энергии для мирных целей стало одним из главных направлений для нашего института и для многих институтов страны. Это направление хорошо развито и сегодня, если говорить о разработках для медицины, промышленности, энергетики. И я еще раз выражаю слова уважения и признательности в этот замечательный праздник, потому что каждый из вас, дорогие ветераны, внес свой вклад в развитие атомной отрасли. Организация ветеранов атомной энергетики и промышленности ОИЯИ состоит в межрегиональном общественном движении ветеранов атомной энергетики и промышленности. Президиум Совета этой межрегиональной организации наградил ветеранов Института, имеющих государственные, отраслевые, производственные награды, а также большой стаж работы в атомной отрасли и активно участвующих в ветеранском движении, юбилейными медалями «75 лет атомной отрасли России» и памятными подарками Госкорпорации «Росатом». Так, награды из рук почетных гостей вечера в этот день получили Губкова Галина Николаевна (Российский федеральный ядерный центр, стаж работы 47 лет), Кухтина Инна Николаевна (ЛИТ, стаж работы 36 лет), Губков Евгений Васильевич (Российский федеральный ядерный центр, стаж работы 39 лет), Юдин Иван Степанович (ЛФВЭ, стаж работы 35 лет), Морозова Роза Алексеевна (ЛЯП, стаж работы 33 года), Елизарова Светлана Аркадьевна (Управление ОИЯИ, стаж работы 25 лет), Решетников Геннадий Павлович (ЛФВЭ стаж работы 25 лет). Комогорову Эдуарду Викторовичу (ЛФВЭ, стаж работы 35 лет) и Погодаеву Геннадию Никитовичу (ЛНФ, стаж работы 32 года) медали были вручены на дому, а Пикельнер Лев Борисович (ЛНФ, стаж работы 35 лет) награжден посмертно. Памятным подарком и благодарственным письмом также были награждены ветераны атомной энергетики и промышленности - Азарова Галина Сидоровна (Управление ОИЯИ), Александров Юрий Андреевич (ЛНФ), Батманова Эльвира Константиновна (ЛЯП), Беленьков Николай Павлович (Управление), Еропкин Анатолий Алексеевич (ЛЯР), Житков Виктор Иванович (ОГЭ), Кадыкова Светлана Владимировна (ЛИТ), Кречетова Людмила Владимировна (Управление), Лыткина Лидия Ивановна (Управление), Мажулина Валентина Кузминична (ЛФВЭ), Попова Евгения Викторовна (ЛЯП), Саранцева Валерия Рудольфовна (Управление), Сисецькая Нина Александровна (ОП), Стальцова Лилия Сергеевна (ОРС), Тропин Василий Иванович (ЛИТ). Некоторым из ветеранов награды были вручены на дому. Вечер в кругу ветеранов получился уютным, добрым и по-настоящему праздничным. Творческую программу на этот раз организовали студенты университета «Дубна» из Клуба творческих инициатив (руководитель – Ирина Мусихина). Это были замечательные вокальные выступления, музыкальные композиции и даже творческие номера в исполнении фокусника. Юбилей — отличный повод, чтобы ветераны могли собраться в такой теплой и приятной обстановке, поэтому огромное спасибо все они говорят руководству Объединенного института ядерных исследований за организацию таких теплых встреч. Анна Сухая Фото автора