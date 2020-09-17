В наукограде появилась улица академика Д.В.Ширкова. Согласно постановлению Администрации городского округа Дубна, в память о выдающемся ученом названа одна из улиц институтской части Дубны.

Предложение увековечить память выдающегося физика, почетного гражданина Дубны академика РАН Дмитрия Васильевича Ширкова в наименовании одной из улиц институтской части города было внесено Дирекцией ОИЯИ в подтверждение выдающихся заслуг Д. В. Ширкова не только перед Институтом, но и перед городом Дубной.

Дмитрий Васильевич Ширков является всемирно известным ученым в области теоретической физики элементарных частиц, соавтором совместной с академиком Н. Н. Боголюбовым знаменитой монографии по теории квантованных полей, ставшей главным учебником для нескольких поколений физиков-теоретиков. Он был участником Атомного проекта СССР и за значительный вклад в обороноспособность нашей страны удостоен Ленинской премии и ордена Трудового Красного Знамени.

Академик Д. В. Ширков был среди первых сотрудников образованного в 1956 г. Объединенного института и многие годы проработал в ОИЯИ, а с 1993 по 1998 год был директором Лаборатории теоретической физики им.Н.Н.Боголюбова.

Дмитрий Васильевич неоднократно избирался депутатом Московского областного Совета народных депутатов от города Дубны, возглавлял воднолыжную школу ОИЯИ, воспитавшую многих чемпионов СССР, Европы и мира, долгие годы возглавлял комиссию Института по присуждению стипендий лучшим учителям города.

Научная и общественная деятельность Д. В. Ширкова высоко оценена на государственном и международном уровнях. Он награжден Ленинской премией (1958 г.), орденами Трудового Красного Знамени (1954 г., 1967 г.), орденом Народной Республики Болгария «Кирилл и Мефодий» I степени (1970 г.), орденом «Знак Почета» (1975 г.), ему вручена Государственная премия СССР (1984 г.), ученый награжден орденом Дружбы народов (1988 г.), ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1996 г.), награжден знаком «За заслуги перед Московской областью» (2001 г.), орденом Дружбы (2003 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008 г.). Дмитрию Васильевичу Ширкову присвоено звание почетного гражданина г. Дубны.