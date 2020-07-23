В Объединенном институте ядерных исследований состоялось вручение дипломов о присуждении ученой степени. Прошло оно в торжественной обстановке и стало вторым подобным мероприятием в стенах Института с начала реализации права самостоятельного присуждения ученых степеней.

Директор Института Виктор Анатольевич Матвеев вручил дипломы ОИЯИ о присуждении ученой степени трем защитившимся соискателям: Даваасурэну Сумхуу — сотруднику ЛНФ, гражданину Монголии, Антону Владимировичу Руткаускасу — сотруднику ЛНФ, гражданину Российской Федерации, и Михаилу Михайловичу Омельяненко — сотруднику ЛФВЭ, гражданину Российской Федерации. В церемонии также приняли участие первый вице-директор ОИЯИ Г. В. Трубников, вице-директор ОИЯИ В. Д. Кекелидзе, главный ученый секретарь ОИЯИ А. С. Сорин, ученый секретарь Квалификационной комиссии ОИЯИ О. В. Белов, ученый секретарь диссертационного совета ОИЯИ по физике частиц В. А. Арефьев.

Поздравляя получателей дипломов, директор Института отметил важную роль системы присуждения ученых степеней в кадровом обеспечении строящихся и планируемых к созданию в ОИЯИ физических установок, а также роль научных руководителей соискателей ученой степени в процессе подготовки и защиты диссертаций.

Ученые, получившие дипломы, выступили со словами благодарности в адрес своих научных руководителей, дирекции Института и организаторов системы самостоятельного присуждения ученых степеней в ОИЯИ.

По окончании торжественного вручения дипломов о системе присуждения ученых степеней в ОИЯИ рассказал ученый секретарь Квалификационной комиссии Института О. В. Белов:

- Право самостоятельного присуждения ученых степеней реализуется Институтом с 1 сентября 2019 года. В качестве модели системы присуждения ученых степеней в ОИЯИ избран комбинированный подход, включающий функционирование как постоянно действующих диссертационных советов, так и разовых диссертационных советов, создаваемых под защиту отдельных диссертаций. Присуждение ученых степеней осуществляется по физико-математическим и техническим наукам.

К настоящему времени успешно защищены четыре диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Растет портфель диссертаций, представленных к рассмотрению — в настоящее время 8 диссертаций находятся на стадии принятия к защите. Тематика защищенных и заявленных к защите диссертаций охватывает практически весь спектр ключевых направлений Проблемно-тематического плана ОИЯИ: имеются диссертации по теоретической физике, физике элементарных частиц, ядерной физике, физике конденсированных сред, компьютингу и вычислительной физике.

Дирекцией ОИЯИ реализуется широкий комплекс мер по обеспечению функционирования диссертационных советов и стимулированию работников ОИЯИ к повышению квалификации путем защиты диссертаций.

В ОИЯИ действует система поддержки и стимулирования штатных работников Института, защитивших диссертации: предусмотрена единоразовая премия за успешную защиту диссертации в диссертационных советах ОИЯИ и постоянная надбавка за ученую степень. При этом в 2019 году дирекцией ОИЯИ принято решение о существенном повышении постоянно действующих надбавок за ученую степень.

Соискателям предоставляются в том числе и новые возможности, которых не было ранее в диссертационных советах ВАК, работавших на базе ОИЯИ до сентября 2019 года. Так, существует возможность электронной подачи документов для их предварительного рассмотрения — для этой цели создана и функционирует собственная электронная система документооборота диссертационных советов — Информационная система научной аттестации (ИСНА) ОИЯИ. Имеется возможность подготовки и защиты диссертации на английском языке. По итогам успешной защиты соискатели ученой степени получают двуязычный диплом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет ту же юридическую силу, что диплом, выдаваемый ВАК при Минобрнауки России.

Следует отметить, что в целом, созданная в ОИЯИ система присуждения ученых степеней основывается на принципах открытости и публичности процесса защиты диссертации, что являлось одним из базовых условий получения права самостоятельно присуждения ученых степеней наряду с неснижением, а в нашем случае — даже некоторым повышением требований, предъявляемых к подаваемым в наши советы диссертациям.

По материалам www.jinr.ru

Фото Елены Пузыниной