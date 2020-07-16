Победитель президентской программы Российский научный фонд назвал победителей «молодежных» конкурсов 2020 года Президентской программы исследовательских проектов. Одним из победителей в конкурсе по поддержке инициативных исследований молодых ученых стал Руслан Рымжанов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований. Проект Руслана Рымжанова, который носит название «Моделирование формирования наноструктур на поверхности диэлектриков, облучаемых тяжелыми ионами высоких энергий», получил двухлетнюю поддержку РНФ, Проект направлен на установление фундаментальных закономерностей образования структурных дефектов на поверхности материалов для физических и нанотехнологических приложений, вызываемых высокоэнергетическими тяжелыми ионами. Результаты подобных исследований могут быть использованы для прогнозирования наноразмерных структурных изменений и физических свойств композитных материалов, облучаемых тяжелыми ионами. По материалам сайта ОИЯИ

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