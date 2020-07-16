ПАО «ТЕНЗОР» продолжает реализацию инновационных инженерно-технических проектов в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). На днях завершен контракт по модулям электронной калибровки (ECal). Калориметр ECal является одним из детекторов эксперимента MPD. Его главное назначение - измерение координаты и энергии электронов и фотонов, рожденных в столкновениях тяжелых ионов.

Эти приборы будут использоваться в ускорительном комплексе мега-сайенс класса NICA, строительство которого ведется в наукограде Дубна.

Электромагнитный калориметр - разработка ученых ОИЯИ, «ТЕНЗОР» обеспечивает серийный выпуск уникального оборудования. Для производства новой для предприятия продукции на приборном заводе создан специализированный сборочный участок в цехе комплексного сборочно-монтажного производства (КСП-40).

С начала года изготовлено 104 модуля электромагнитного калориметра по трем вариантам, в комплекте с оптоволоконными кабелями. В состав модулей ЭМК входят 1664 башни.

Ранее осуществлена поставка модулей газового пожаротушения (МГПТ) для инженерной инфраструктуры серверного помещения Лаборатории физики высоких энергий.

Также приборный завод принял на себя обязательства по модернизации системы телевизионного наблюдения инженерно-технических средств физической защиты по периметру площадки Лаборатории ядерных проблем. В настоящее время специалисты «ТЕНЗОРА» приступают к монтажу камер видеонаблюдения и другого оборудования для периметральной охраны.

Еще одним направлением сотрудничества приборного завода и крупной международной организации может стать оснащение проходных двух лабораторий ОИЯИ с высокой пропускной способностью новейшими комплексами для контроля доступа.

- ПАО «ТЕНЗОР» имеет богатый опыт в области проектирования, производства и монтажа систем физической защиты для объектов Министерства обороны, госкорпорации Росатом и других ведомств. Мы предложили руководству Объединенного института ядерных исследований рассмотреть вопрос об участии нашего предприятия в разработке концепции модернизации системы контроля и управления доступом на площадках Лаборатории ядерных проблем и Лаборатории физики высоких энергий. Мы готовы провести обследование, подготовить проектную документацию и выполнить весь комплекс работ: от изготовления оборудования до монтажа «под ключ», - сообщил генеральный директор предприятия Виктор Голубев.

Ирина Алексеева

Наша справка

ПАО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР». Решение о создании приборного завода в подмосковной Дубне было принято в 1968 году, а через пять лет на новой промплощадке начался выпуск продукции. С 2017 года «ТЕНЗОР» - резидент Особой экономической зоны «Дубна».

С 8 июня 2020 года зарегистрирована новая редакция Устава, где, в частности, закреплено полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» (ранее - АО).

Предприятие располагает необходимой конструкторской и производственной базой. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.