19 июня в рамках проведения очередной сессии Комитета полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований состоялся первый официальный визит в ОИЯИ Министра науки и высшего образования Российской Федерации, Полномочного Представителя РФ в ОИЯИ Валерия Николаевича Фалькова. Сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ, организованная в формате видеоконференции, проходила под председательством В.Н. Фалькова. В своем докладе директор ОИЯИ В.А. Матвеев представил научные результаты Института по ключевым направлениям исследований ОИЯИ, полученные со времени предыдущей сессии КПП в Ханое. Директор ОИЯИ также сообщил участникам сессии о мерах, принятых в Институте для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также по обеспечению функционирования Института как непрерывно действующей организации, подчеркнув, что работы по ускорительному комплексу NICA продолжались в течение всего срока особого режима работы Института. Участники сессии заслушали информацию вице-директора ОИЯИ Р. Ледницки о выборе аудиторской организации для проведения проверки финансовой деятельности ОИЯИ за 2019 год. Проект Положения о персонале ОИЯИ представил вниманию участников помощник директора ОИЯИ по инновационному развитию А. В. Рузаев. Комитет полномочных представителей принял к сведению представленную В.А. Матвеевым информацию о письменном согласовании полномочными представителями решений по формированию дирекции Института и утверждении в должностях первого вице-директора Г.В. Трубникова и вице-директоров С.Н. Дмитриева и Б.Ю. Шаркова. Главный ученый секретарь ОИЯИ А.С. Сорин представил предложение дирекции Института избрать в состав Ученого совета ОИЯИ Ани Апрамян, директора Национальной научной лаборатории им. А.И. Алиханяна (ЕрФИ, Ереван, Армения), профессора департамента физики Нотр-Дамского университета (США). Члены КПП рассмотрели разработанный дирекцией ОИЯИ проект Положения о Премии Комитета полномочных представителей ОИЯИ, учреждаемой в целях стимулирования научных коллективов за крупные достижения в исследованиях и разработках. А.С. Сорин также представил предложение дирекции ОИЯИ наградить Премией КПП коллектив сотрудников Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова под руководством Ю.Ц. Оганесяна за идею, разработку и успешную реализацию проекта ускорительного комплекса Фабрики сверхтяжелых элементов. КПП заслушал информацию «О возобновлении полноправного членства Республики Узбекистан в ОИЯИ», представленную полномочным представителем правительства Республики Узбекистан Б.С. Юлдашевым. В пункте повестки о назначении выборов следующего директора Института первым выступил председатель КПП В.Н. Фальков, предложив провести выборы на следующей сессии КПП в ноябре 2020 года. Кроме того, продолжив и сославшись на решения и рекомендации заседания КПП ОИЯИ, состоявшегося в ноябре 2019 года в Ханое, министр науки и высшего образования РФ от имени Правительства страны-местоположения Института выдвинул на рассмотрение полномочных представителей кандидатуру академика РАН Г.В. Трубникова на должность нового директора ОИЯИ. Также он озвучил предложение о введении должности Научного руководителя ОИЯИ. Директор Института академик В.А. Матвеев обратился к полномочным представителям с поддержкой инициативы Российской Федерации о дате проведения выборов, а также выразил от имени Дирекции ОИЯИ поддержку по выдвижению Г.В. Трубникова в качестве кандидатуры на должность следующего директора. Комитет полномочных представителей одобрил предложения Полномочного представителя РФ В.Н. Фалькова и директора ОИЯИ академика В.А. Матвеева, страны-участницы были единодушны по поводу предлагаемой кандидатуры. Работа сессии Комитета полномочных представителей завершилась общей дискуссией и принятием решений. В своем комментарии для представителей медиа Института В.Н. Фальков отметил: «Институт уникален: богатейшая история, динамичное развитие и особая атмосфера. Сила Объединенного института ядерных исследований не только в традициях, но и в том, что вы умеете выстраивать уникальные научные коллаборации и партнерства. Главное - это люди, которые создают эту атмосферу и дают тот результат, которым гордится страна и который привлекает сюда людей из самых разных стран мира». Комментируя работу сессии Комитета полномочных представителей, директор ОИЯИ В.А. Матвеев, в частности, сказал: «Это первый в истории Института Комитет полномочных представителей, который мы проводим в формате дистанционного участия. Тем не менее, он показывает, что все представители стран-участниц готовы продолжать активно участвовать в управлении Институтом, в обсуждении его проблем, в решении этих проблем, несмотря на то, что борьба с коронавирусом COVID-19 отвлекает от всех этих задач. Мы очень рады, что сегодня, тем не менее, участие в работе КПП, высшего органа управления ОИЯИ, принял новый полномочный представитель Российской Федерации в ОИЯИ, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков. И мы очень надеемся, что его приезд к нам является хорошим предзнаменованием. Ведь мы имеем огромную поддержку от РФ в работе Института в целом и, в частности, по реализации проекта NICA. Россия выделяет огромные средства в поддержку этого проекта, поэтому нам очень приятно участие полномочного представителя РФ не на дистанции, а лично. Если говорить о 2020 годе, мы сейчас находимся на экваторе семилетки, и наиболее сложные задачи перед нами стоят именно в ее второй половине. Поскольку мы должны завершать и вводить в действие те новые установки, новые проекты, которые начинались три с половиной года назад. И мы видим, что, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, очень велико желание сотрудников Института получить возможность в полной мере продолжать работать и реализовать то, что было намечено». Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ http://www.jinr.ru/ Ключевые вопросы развития ОИЯИ Продолжение. Начало на с. 1 Директор Института академик В.А. Матвеев обратился к полномочным представителям с поддержкой инициативы Российской Федерации о дате проведения выборов, а также выразил от имени Дирекции ОИЯИ поддержку по выдвижению Г.В. Трубникова в качестве кандидатуры на должность следующего директора. Комитет полномочных представителей одобрил предложения Полномочного представителя РФ В.Н. Фалькова и директора ОИЯИ академика В.А. Матвеева, страны-участницы были единодушны по поводу предлагаемой кандидатуры. Работа сессии Комитета полномочных представителей завершилась общей дискуссией и принятием решений. В своем комментарии для представителей медиа Института В.Н. Фальков отметил: «Институт уникален: богатейшая история, динамичное развитие и особая атмосфера. Сила Объединенного института ядерных исследований не только в традициях, но и в том, что вы умеете выстраивать уникальные научные коллаборации и партнерства. Главное - это люди, которые создают эту атмосферу и дают тот результат, которым гордится страна и который привлекает сюда людей из самых разных стран мира». Комментируя работу сессии Комитета полномочных представителей, директор ОИЯИ В.А. Матвеев, в частности, сказал: «Это первый в истории Института Комитет полномочных представителей, который мы проводим в формате дистанционного участия. Тем не менее, он показывает, что все представители стран-участниц готовы продолжать активно участвовать в управлении Институтом, в обсуждении его проблем, в решении этих проблем, несмотря на то, что борьба с коронавирусом COVID-19 отвлекает от всех этих задач. Мы очень рады, что сегодня, тем не менее, участие в работе КПП, высшего органа управления ОИЯИ, принял новый полномочный представитель Российской Федерации в ОИЯИ, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков. И мы очень надеемся, что его приезд к нам является хорошим предзнаменованием. Ведь мы имеем огромную поддержку от РФ в работе Института в целом и, в частности, по реализации проекта NICA. Россия выделяет огромные средства в поддержку этого проекта, поэтому нам очень приятно участие полномочного представителя РФ не на дистанции, а лично. Если говорить о 2020 годе, мы сейчас находимся на экваторе семилетки, и наиболее сложные задачи перед нами стоят именно в ее второй половине. Поскольку мы должны завершать и вводить в действие те новые установки, новые проекты, которые начинались три с половиной года назад. И мы видим, что, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, очень велико желание сотрудников Института получить возможность в полной мере продолжать работать и реализовать то, что было намечено». Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ http://www.jinr.ru/