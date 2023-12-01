Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации

Рассмотрев ходатайство и заявление от 06.10.2023 № P001-4500432781-77633218 Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» (ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285) об установлении публичного сервитута, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом города Дубны Московской области, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 588 месяцев в целях строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта инженерных сооружений местного значения, либо необходимых для технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд на основании ходатайства Государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:40:0020230:14, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Сахарова, д. 25.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления (приложение).

3. Определить срок - 11 месяцев со дня внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о публичном сервитуте, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в течение которого использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, (его части) и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества в соответствии с разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст.39.41 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4. Предложить Государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления которой установлен публичный сервитут.

5. Комитету по управлению имуществом города Дубны Московской области (В.В. Качан):

5.1. Направить настоящее постановление в Управление Росреестра по Московской области для внесения сведений в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр недвижимости.

5.2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области http://www.naukograd-dubna.ru.

5.3. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельного участка, в отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5.4. Направить Государственному унитарному предприятию Московской области «Электросеть» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Дубна Московской области А.А. Степаненко.

Глава городского округа Дубна М.А. Тихомиров