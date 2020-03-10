Объявление. Публичное обсуждение Уважаемые жители, проживающие в 13 и 14 округах! 11 марта (среда) 2020 года в 18.30 в актовом зале лицея №6 состоится публичное обсуждение вопроса об организации одностороннего движения вдоль дома 1 по ул. Вернова в сторону ул. Энтузиастов.

Целью обсуждения является выяснение мнения жителей для его учета при принятии окончательного решения комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Администрации г.о. Дубна.

Во встрече примут участие Глава г.о. Дубна М.Н. Данилов, депутаты Е.А. Злобина, Я.Н. Викулин. Просим вас принять активное участие! Депутаты Совета депутатов г.о. Дубна Е.А. Злобина, Я.Н. Викулин.

< > П В С Ч П С В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Телефонный справочник Расписание транспорта Вакансии

Простая математика Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.