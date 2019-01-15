Новое расписание движения городских автобусов (Действует с 15 января 2019 г.) № 5 «Вокзал «Б. Волга» - ул. Мичурина» Будни От вокзала Б. Волга: 7.40; 9.10; 11.15; 12.30; 13.30; 16.30; 17.30; 18.30 От ул. Мичурина: 7.00; 8.20; 9.40; 11.40; 13.00; 14.00; 17.00; 18.00; 19.00 Выходные От вокзала Б. Волга: 8.09; 9.10; 10.15; 11.10; 13.10; 16.30; 17.30; 18.30 От ул. Мичурина: 8.40; 9.40; 10.40; 11.40; 12.40; 17.00; 18.00; 19.00 № 6 «Ул. Березняка - вокзал «Б. Волга» - ул. Энтузиастов - пр. Боголюбова - вокзал «Б. Волга» - ул. Березняка (через плотину) Ежедневно От ул. Березняка: 5.20 (до вокзала БВ); 6.00; 7.10 (до вокзала БВ); 7.30; 8.10; 8.30; 8.45; 9.20; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 13.50; 14.10; 14.30; 14.55; 15.35; 16.05; 16.35; 16.50; 17.20; 17.55; 18.20; 18.50; 19.20; 19.50 (до вокзала БВ); 20.05 (до вокзала БВ); 20.30; 21.20; 21.40 (до вокзала БВ); 22.35; 23.35 (до вокзала БВ). От вокзала «Б. Волга» на ул. Березняка: 6.40; 7.00; 7.35; 8.10; 8.50; 9.10; 9.25; 10.00; 10.10; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 12.00; 12.40; 13.10; 13.40; 14.10; 14.30; 14.50; 15.10; 15.35; 16.15; 16.45; 17.15; 17.30; 18.00; 18.35; 19.00; 19.30; 20.00; 20.40; 21.10; 22.00; 23.15; 00.00 № 7 «ул. Березняка - ул. Мичурина» (в обратном направлении заезд к банку «Возрождение») Ежедневно От ул. Березняка: 6.55; 7.20; 8.00; 8.20 (по вых. до Ратмино); 8.45; 9.05; 9.25; 9.45; 10.25; 10.45; 11.05; 11.20 (по вых. до Ратмино); 11.45; 12.05; 12.45; 13.05; 13.25; 13.45; 14.05; 14.20; 14.40; 15.20; 15.40; 16.00; 16.20; 16.40; 17.00; 17.20; 17.40; 18.00; 18.20; 18.40; 19.00; 19.20; 20.00; 20.20; 21.00 От ул. Мичурина: 6.45; 7.25; 7.50; 8.10; 8.30; 9.00; 9.10; 9.30; 9.50; 10.10; 10.50; 11.10; 11.30; 12.00; 12.10; 12.30; 13.10; 13.30; 13.50; 14.10; 14.30; 14.45; 15.05; 15.45; 16.05; 16.25; 16.45; 17.05; 17.25; 17.45; 18.05; 18.25; 18.45; 19.05; 19.25; 19.45; 20.25; 20.45; 21.25 От Ратмино (по выходным): 8.52; 11.52 № 11 «ул. Березняка - ЗЖБИиДК» (в прямом направлении заезд к банку «Возрождение») Ежедневно От ул. Березняка: 6.20; 7.40*; 7.50*; 8.10*; 8.35*; 9.15; 9.35; 9.55; 10.15; 10.55; 11.35; 11.55; 12.15; 12.30; 12.55; 13.15; 13.25; 13.55; 14.15; 14.30; 14.50; 15.10; 15.30; 15.50*; 16.10*; 16.30*; 16.50*; 17.10*; 17.30*; 17.50; 18.10; 18.30; 18.40; 19.10; 19.30; 19.50; 20.10; 20.30; 21.35; 22.10; 23.45 От ЗЖБИиДК: 5.45; 7.00*; 7.10*; 7.35*; 7.55*; 8.20*; 8.30*; 8.55; 9.15; 9.55; 10.25; 10.35; 10.55; 11.35; 12.15; 12.35; 12.55; 13.15; 13.35; 13.55; 14.15; 14.35; 14.55; 15.10; 15.30; 15.50*; 16.10*; 16.30*; 16.50*; 17.10*; 17.30*; 17.50; 18.10; 18.30; 18.50; 19.10; 19.30; 19.50; 20.10; 20.30; 20.50; 21.10; 21.30; 22.15; 22.50 • - заезд в Конгресс-центр № 13 «Вокзал «Б. Волга» - ЗЖБИиДК - Юркино» Ежедневно От вокзала «Б. Волга»: 6.00; 6.35; 7.10ю; 7.50; 8.25; 9.50; 10.25ю; 10.55ю; 11.45; 12.15; 13.45ю; 14.40; 15.05; 15.40ю; 16.15; 17.00ю; 18.15ю; 20.35ю От Юркино: 7.10; 7.45; 11.00; 11.35; 14.20; 16.15; 17.40; 18.50; 21.10 (до ул. Березняка) От ЗЖБИиДК: 5.29 (от ул. Мичурина); 6.25; 7.17; 7.52; 8.20; 9.00; 10.20; 11.07; 11.42; 12.20; 12.50; 14.27; 15.10; 15.40; 16.22; 16.50; 17.47; 18.57 № 14 «Вокзал Б. Волга – ул. Мичурина - ЛВЭ» Будни От вокзала «Б. Волга»: 7.30; 8.32; 9.30; 11.35; 12.35; 13.35; 16.35; 17.35; 18.35 От ЛВЭ: 8.00; 9.00; 10.00; 12.05; 13.05; 14.05; 17.05; 18.05; 19.00 № 17 «Начальная школа - д/с «Созвездие» - вокзал «Б. Волга» (через «Тензор» и НПЗ) Будни От вокзала «Б. Волга»: 7.25; 8.00; 9.00; 9.55; 11.20; 12.35; 13.10; 13.50; 14.55; 15.45; 16.20; 17.35; 18.05; 20.05 От начальной школы: 7.20; 8.00; 9.00; 9.40; 10.30; 12.00; 13.10; 13.50; 14.25; 15.30; 16.20; 17.15; 18.15; 19.00 Выходные От вокзала «Б. Волга»: 8.00; 9.55; 12.35; 13.50; 15.45; 17.35; 20.05 От начальной школы: 7.20; 9.00; 10.30; 13.10; 14.25; 16.20; 18.15 № 24 «Талдом – Дубна (ЗЖБИиДК)» (через ул. Энтузиастов и «Тензор») Ежедневно От вокзала «Б. Волга»: 7.18, 8.08; 9.43; 11.43; 13.30; 15.54; 17.03; 18.58 От ЗЖБИиДК: 7.40; 9.00; 10.03; 12.13; 13.50; 16.15; 18.00; 19.20 № 55 «Дмитров – Дубна (ЗЖБИиДК)» (по пр. Боголюбова) Будни От вокзала «Б. Волга»: 8.01; 8.32; 10.01; 11.47; 12.40; 14.22; 15.38; 16.10; 18.27; 19.32 От ЗЖБИиДК: 8.25; 9.00; 10.30; 12.15; 13.00; 14.45; 16.10; 18.00; 18.50; 20.00 Выходные От вокзала «Б. Волга»: 8.32; 12.40; 15.38 От ЗЖБИиДК: 9.00; 13.00; 16.10

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