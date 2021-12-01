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Авария на трансформаторной подстанции №15 Печать
01.12.2021 16:27

! Авария на трансформаторной подстанции №15 !

Уважаемые дубненцы! В связи с повреждением низковольтного отходящего кабеля и замыкания на корпусе подстанции со стороны высоковольтной линии, без электричества остались жители Новоподберезской и Хлебозаводской улиц, а также Пушкинского и Болотного переулков.

В темное время суток приступить к восстановительным работам не представляется возможным во избежание поражения специалистов электрическим током. Работы по ликвидации аварии начнутся завтра с утра как только рассветет.

Приносим извинения за временные неудобства!
  		 
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