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01.12.2021 16:27
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! Авария на трансформаторной подстанции №15 !
Уважаемые дубненцы! В связи с повреждением низковольтного отходящего кабеля и замыкания на корпусе подстанции со стороны высоковольтной линии, без электричества остались жители Новоподберезской и Хлебозаводской улиц, а также Пушкинского и Болотного переулков.
В темное время суток приступить к восстановительным работам не представляется возможным во избежание поражения специалистов электрическим током. Работы по ликвидации аварии начнутся завтра с утра как только рассветет.
Приносим извинения за временные неудобства!