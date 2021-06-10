Приглашаем жителей на посадку кустарников и деревьев в сквер Ветеранов

Друзья! В начале мая мы приглашали активных, неравнодушных горожан, чтобы обсудить вопросы сезонного оформления сквера Ветеранов в Левобережье.

Задумка была такая: посадить вдоль аллей, на клумбах и газонах растения разных оттенков и с разными сроками цветения, чтобы сквер был красочным и нарядным с весны до поздней осени.

Жители высказали немало предложений и замечаний, которые при подготовке окончательного варианта озеленения мы постарались учесть.

Накануне празднования Дня России, 11 июня займемся реализацией этого проекта: будем высаживать в сквере Ветеранов можжевельник, туи, ель декоративную, боярышник, березы, сирень, гортензию, мелкие кустарники и цветы.

Присоединяйтесь! Встречаемся в пятницу в 17.00.