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Приглашаем жителей на посадку кустарников и деревьев в сквер Ветеранов Печать
10.06.2021 08:52

Приглашаем жителей на посадку кустарников и деревьев в сквер Ветеранов

Друзья! В начале мая мы приглашали активных, неравнодушных горожан, чтобы обсудить вопросы сезонного оформления сквера Ветеранов в Левобережье.

Задумка была такая: посадить вдоль аллей, на клумбах и газонах растения разных оттенков и с разными сроками цветения, чтобы сквер был красочным и нарядным с весны до поздней осени.

Жители высказали немало предложений и замечаний, которые при подготовке окончательного варианта озеленения мы постарались учесть.

Накануне празднования Дня России, 11 июня займемся реализацией этого проекта: будем высаживать в сквере Ветеранов можжевельник, туи, ель декоративную, боярышник, березы, сирень, гортензию, мелкие кустарники и цветы.

Присоединяйтесь! Встречаемся в пятницу в 17.00.
  		 
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