Успешно выступив в 47-м Мурманском лыжном марафоне, восклицательный знак ставит 27–28 марта команда АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» в серии марафонов Russialoppet–2021!

Видимо, недаром в ночь перед первым днем марафона природа озарила лыжную трассу северным сиянием.

Великолепная организация, благоприятная нулевая температура воздуха и хорошее настроение, искренне подаренное местными жителями, придавали дополнительные силы радужанам при преодолении 50-километровой трассы, проложенной по красивым заснеженным сопкам с обилием затяжных подъемов и скоростных спусков.

Прибывшая на соревнования команда МКБ «Радуга» в составе Ивана Кривоноса, Василия Черникова, Владимира Ельцова, Ивана Рычкова, Надежды Погореловой, Валентины Тереховой, Антона Реутова, Александра Белозерова, Леонида Буракова и Максима Щербакова – это только часть спортивной дружины, которой не страшны ни снег, ни зной, ни ливень проливной.

Стоит особенно отметить, что дубненским героем заполярного марафона стал Ельцов Владимир, пробежавший в течение двух дней подряд вначале 50 километров свободным стилем, а затем 50 – классическим.

Зима в Подмосковье постепенно уступает место бурлящей весне, а это значит, что скоро команда «Радуги» вновь будет радовать своих болельщиков, только уже не на лыжне, а в легкоатлетических марафонах и триатлонах, проводимых в различных регионах России.

Профсоюзный комитет ППОО ГосМКБ «Радуга»

Фото Максима Щербакова