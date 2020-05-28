Прокуратура сообщает

Прокуратура города Дубны провела проверку, в ходе которой выявила случай использования заведомо подложного документа.

Установлено, что неустановленным лицом изготовлен заведомо подложный договор подряда, который им использован путем предоставления для участия в конкурсе на право заключения контракта на работы по разработке проектной документации на рекультивацию полигона ТКО «Дубна Правобережная».

Материалы прокурорской проверки направлены в орган дознания для установления виновного лица и привлечения его к уголовной ответственности.

Органом дознания в связи с наличием очевидных признаков преступления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Ход предварительного расследования уголовного дела контролирует прокуратура города Дубны.

С.В. Чиков,

заместитель прокурора г.Дубны