Использование заведомо подложного документа повлекло привлечение к уголовной ответственности по части 3 статье 327 УК РФ и наказания в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Прокуратурой города Дубны поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. С., который органом предварительного следствия обвинялся в использовании заведомо подложного документа.

Судом установлено, что гр. С., зная о требованиях законодательства уведомлять органы миграционного учета о прибытии иностранного гражданина в Российскую Федерацию, решил пренебречь установленными правилами, на учет не вставать и приобрести подложную, оформленную на его имя отрывную часть бланка уведомления о прибытии с целью дальнейшего использования в подтверждении законности своего пребывания на территории Российской Федерации.

С целью приобретения подложного документа, находясь в г. Дмитрове Московской области, договорился с ранее не знакомым мужчиной об изготовлении за денежное вознаграждение отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, с проставленным в нем штампом о постановке на миграционный учет в Российской Федерации.

В ходе проверки документов, гр. С. был выявлен сотрудниками полиции. Проведенной в рамка расследования технико-криминалистической судебной экспертизой установлено, что отрывная часть бланка уведомления является подложной. По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении гр. С. по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ.

Приговором мирового судьи судебного участка № 39 Дубненского судебного района Московской области гр. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ - использование заведомо подложного документа.

С учетом данных о личности гр. С., обстоятельств совершенного преступления и его тяжести судом назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора Дубны