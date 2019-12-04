Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации повлекло привлечение к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ и наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Прокуратурой города Дубны поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Б. который органом предварительного следствия обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Судом установлено, что гр. Б., обладая информацией о наличии у иностранных граждан обязанности с целью соблюдения установленного порядка регистрации уведомлять органы миграционного контроля об их пребывании и осознавая, что без данного уведомления их пребывание на территории Российской Федерации незаконно, не намериваясь предоставить иностранному гражданину квартиру, в которой зарегистрирован, предложил гражданину Республики Таджикистан фиктивную постановку на учет в своей квартире. Данный факт установлен сотрудниками полиции, по результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении гр. Б. по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Приговором мирового судьи судебного участка № 41 Дубненского судебного района Московской области гр. Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

С учетом данных о личности гр. Б., обстоятельств совершенного преступления и его тяжести, наличия смягчающих и отягчающих вину обстоятельств судом назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора Дубны