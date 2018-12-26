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Осужден за кражу имущества PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
26.12.2018 07:05

Прокуратурой г. Дубны поддержано государственное обвинение в отношении А.В. Гуськова, осужденного Дубненским городским судом по 2 эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище).

 

В судебном заседании установлено, что А.В. Гуськов в один из дней марта 2018 года умышленно, из корыстных побуждений, зашел на строительную площадку, расположенную в Особой экономической зоне «Дубны», где хранилось имущество, принадлежащее ООО «СИСТЕП» и ООО «Систеп». Из строительной бытовки он похитил имущество, принадлежащее ООО «СИСТЕП», на общую сумму 13 630 рублей.

После этого с целью хищения чужого имущества он вновь в марте 2018 года проник на строительную площадку, откуда из строительных бытовок похитил имущество, принадлежащее ООО «СИСТЕП», на общую сумму 51 868,28 рублей и имущество ООО «Систеп» на общую сумму 30 710 рублей.

В соответствии с позицией государственного обвинителя А.В. Гуськову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Обновлено 26.12.2018 07:07
  		 
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