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Наказание в виде штрафа PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
26.12.2018 07:05

Прокуратурой г. Дубны поддержано государственное обвинение в отношении гражданина Республики Узбекистан И.Я. Аралова, осужденного мировым судьей по ч.3 ст.327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа).

В судебном заседании установлено, что И.Я. Аралов в августе 2018 года умышленно, в нарушении действующего законодательства в сфере миграционного учета, приобрел подложную, оформленную на свое имя отрывную часть бланка уведомления о прибытии в место пребывания. После этого он незаконно использовал ее для подтверждения законности своего пребывания на территории Российской Федерации, том числе в городе Дубне, до пресечения ее использования сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Дубна.

В соответствии с позицией государственного обвинителя И.Я. Аралову назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

 
  		 
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