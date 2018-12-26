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Осужден за сбыт психотропного вещества PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
26.12.2018 07:00

Прокуратурой г. Дубны поддержано государственное обвинение в отношении Д.Д. Анохина, осужденного Дубненским городским судом по п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере).

В судебном заседании установлено, что Д.Д. Анохин, находясь в г. Дубне, умышленно, незаконно, с целью извлечения материальной выгоды сделал «закладку», внутри которой находилось психотропное вещество - амфетамин - и поместил ее в один из домов г. Дубны. После чего посредством социальной сети «ВКонтакте» сообщил приобретателю номер своей банковской карты, куда приобретатель осуществил перевод денежных средств за приобретение психотропного вещества амфетамин. Убедившись в получении указанных денежных средств, Д.Д. Анохин сообщил посредством социальной сети «ВКонтакте» приобретателю место «закладки» с психотропным веществом. После этого Д.Д. Анохин был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В соответствии с позицией государственного обвинителя Д.Д. Анохину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

 
  		 
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