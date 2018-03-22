Прокуратурой города Дубны по результатам проведенных надзорных мероприятий выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования и сети «Интернет» в нежилом помещении, расположенном в здании № 26 «а» на ул. Тверской.

Материалы прокурорской проверки в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса об осуществлении уголовного преследования.

28 февраля 2018 года по результатам рассмотрения направленных материалов следственным отделом по городу Дубне Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ – «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно­телекоммуникационных сетей вне игорной зоны».

Ход расследования взят прокуратурой города Дубны на контроль.

А.Р.Пальчик, прокурор города