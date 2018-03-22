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ЗА РУЛЕМ PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
22.03.2018 00:00

В период  с 12 по 18 марта в Дубне  зарегистрировано 19 дорожно­-транспортных происшествий.

Основные  причины ДТП: движение задним ходом – 4: несоблюдение дистанции  ­  4; наезд на стоящее транспортное средство  ­  2; не уступили  дорогу  друг  другу  ­  2.

Всего за этот период  зафиксировано  251 нарушение  правил дорожного движения: один водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения;  9 водителей выехали  на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД; 2 водителей, находясь за рулем, не имели соответствующих прав;  5 водителей нарушили правила перевозки детей: в салоне автомобиля они находились без удерживающего устройства;  6 водителей не  предоставили  преимущество пешеходам на пешеходном переходе, в свою очередь 41 пешеход тоже нарушил правила дорожного движения.

 
  		 
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