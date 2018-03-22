В период с 12 по 18 марта в Дубне зарегистрировано 19 дорожно­-транспортных происшествий. Основные причины ДТП: движение задним ходом – 4: несоблюдение дистанции ­ 4; наезд на стоящее транспортное средство ­ 2; не уступили дорогу друг другу ­ 2. Всего за этот период зафиксировано 251 нарушение правил дорожного движения: один водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения; 9 водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД; 2 водителей, находясь за рулем, не имели соответствующих прав; 5 водителей нарушили правила перевозки детей: в салоне автомобиля они находились без удерживающего устройства; 6 водителей не предоставили преимущество пешеходам на пешеходном переходе, в свою очередь 41 пешеход тоже нарушил правила дорожного движения.