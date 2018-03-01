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Автор: Встреча   
01.03.2018 00:00

20  февраля  в 17  часов  на  ул.  Молодежной,   вблизи дома № 19 «а» на ул. Сахарова, произошло дорожно-­транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.

По предварительным данным, водитель автомобиля «тойота королла» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Несовершеннолетний находился  в сопровождении отца.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения (ссадина лица, закрытая черепно­мозговая травма), доставлен в приемный покой Дмитровской ЦРБ и  госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

Уважаемые пешеходы!

Позаботьтесь о своей безопасности на дороге: переходите проезжую часть строго по пешеходному переходу, убедившись при этом, что водители транспортных средств уступают вам дорогу.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте на одежде световозвращающие элементы, которые помогут водителям транспортных средств быстрее увидеть вас и предпринять все необходимые действия по предотвращению дорожно­транспортного происшествия.

Уважаемые родители!

Обратите особое внимание ваших детей на правильный переход проезжей части дороги, учите их безопасному участию в дорожном движении,  контролируйте досуг своих детей, не оставляйте их без присмотра вблизи проезжей части дороги, а также приобретите светоотражающие элементы, ведь именно в ваших обязанностях сохранить жизнь и здоровье ребенка.

 
  		 
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