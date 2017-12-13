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Автор: Встреча
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13.12.2017 08:19
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Сотрудником полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по г.о. Дубна в ходе отработки жилого сектора в правобережной части города, на ул. Интернациональной, выявлен 66летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учёт двух граждан Центральной Азии.
Аналогичное правонарушение совершил 28-летний дубненец, проживающий в районе Большая Волга, оформивший фиктивную прописку гражданину Средней Азии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.