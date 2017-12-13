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Автор: Встреча   
13.12.2017 08:19

Сотрудником полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по г.о. Дубна в ходе отработки жилого сектора  в правобережной части города, на ул. Интернациональной, выявлен 66­летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учёт двух граждан Центральной Азии.

Аналогичное правонарушение совершил 28-­летний дубненец, проживающий  в районе Большая Волга,  оформивший  фиктивную прописку  гражданину Средней Азии.  Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
 

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