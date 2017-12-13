Сотрудником полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по г.о. Дубна в ходе отработки жилого сектора в правобережной части города, на ул. Интернациональной, выявлен 66­летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учёт двух граждан Центральной Азии.

Аналогичное правонарушение совершил 28-­летний дубненец, проживающий в районе Большая Волга, оформивший фиктивную прописку гражданину Средней Азии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.