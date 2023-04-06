Работники поисковоспасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили голубя, который провалился в вентиляцию и оказался в ловушке. Случай произошёл в многоквартирном доме в Дубне.

Заместитель начальника части Александр Проценко пояснил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился горожанин, который пожаловался, что слышит шум крыльев какой-то птицы из стены на кухне.

«Спасатели, прибыв в расположенную на шестом этаже квартиру, с помощью шанцевого инструмента аккуратно разобрали вентиляцию и обнаружили там напуганного голубя. Ветеринарная помощь пернатому «пленнику» не потребовалась, птица была отпущена на волю», - рассказал Александр Проценко.