СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Спасли голубя PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
06.04.2023 03:26

Работники поисковоспасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили голубя, который провалился в вентиляцию и оказался в ловушке. Случай произошёл в многоквартирном доме в Дубне.

Заместитель начальника части Александр Проценко пояснил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился горожанин, который пожаловался, что слышит шум крыльев какой-то птицы из стены на кухне.

«Спасатели, прибыв в расположенную на шестом этаже квартиру, с помощью шанцевого инструмента аккуратно разобрали вентиляцию и обнаружили там напуганного голубя. Ветеринарная помощь пернатому «пленнику» не потребовалась, птица была отпущена на волю», - рассказал Александр Проценко.
  		 
< Апреля 2023 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)