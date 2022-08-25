В выходные сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части транспортировали на лодке женщину, которая упала во время прогулки на велосипеде и получила серьезную травму ноги недалеко от второй паромной переправы возле деревни Мельдино.

«Женщина, двигаясь на велосипеде вдоль канала имени Москвы, упала и получила сильную травму. Её супруг обратился в медицинскую службу, но в связи с отсутствием в этом месте моста через канал машина скорой помощи проехать к ней не смогла. Дежурная смена спасателей оперативно добрались к пострадавшей на лодке и доставила её до первой паромной переправы», - рассказал заместитель начальника части Александр Проценко.

Из-за особенностей рельефа возле причала лодка не смогла подойти близко к берегу. Спасатели пешком по воде перенесли пострадавшую и передали медикам скорой помощи. Женщина была доставлена в Дубненскую городскую больницу.

Подготовил Олег Квитко