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Пострадала велосипедистка PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
25.08.2022 04:26

В выходные сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части транспортировали на лодке женщину, которая упала во время прогулки на велосипеде и получила серьезную травму ноги недалеко от второй паромной переправы возле деревни Мельдино.

«Женщина, двигаясь на велосипеде вдоль канала имени Москвы, упала и получила сильную травму. Её супруг обратился в медицинскую службу, но в связи с отсутствием в этом месте моста через канал машина скорой помощи проехать к ней не смогла. Дежурная смена спасателей оперативно добрались к пострадавшей на лодке и доставила её до первой паромной переправы», - рассказал заместитель начальника части Александр Проценко.

Из-за особенностей рельефа возле причала лодка не смогла подойти близко к берегу. Спасатели пешком по воде перенесли пострадавшую и передали медикам скорой помощи. Женщина была доставлена в Дубненскую городскую больницу.

Подготовил Олег Квитко
  		 
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