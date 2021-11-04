29 октября сообщение о страшном ЧП всколыхнуло десятки соцсетей и дубненских чатов: в районе улицы Жуковского выстрелом в голову был убит мужчина 1985 года рождения. Преступник с места происшествия скрылся. Произошло это утром, когда горожане мирно шли на работу. Неизвестный выскочил из лесопарковой полосы, подбежал к шедшим в сторону ДМЗ рабочим и выстрелом в голову убил одного из них, после чего скрылся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили маршрут движения стрелявшего и «по горячим следам» задержали его. У задержанного обнаружен пистолет с глушителем и патроны», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Задержанным оказался молодой человек 1996 года рождения. Позже по ходатайству следователя следственного отдела по г. Дмитрову ГСУ СК России по Московской области 25-летний молодой человек, обвиняемый в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ, был арестован судом.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями и криминалистами проведены осмотры места происшествия, устанавливаются мотивы совершения преступления, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, одорологическая и баллистическая. На допросе в качестве обвиняемого мужчина отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Подготовил Олег КВИТКО

Фото из открытых источников и ГСУ СК РФ по МО