Прокуратура сообщает

Житель Дубны приговорен к восьми годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.

Прокуратурой Дубны поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере).

Судом установлено, что гр. К., имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства метилэфедрон, находясь у дома № 32 на ул. Ленинградская, незаконно сбыл за 2 300 рублей ранее знакомому гражданину Б. наркотическое средство. Согласно заключению эксперта, это вещество в своем составе содержит метилэфедрон массой 0,55 гр. В момент сбыта наркотика дубненец был задержан сотрудниками полиции.

Приговором Дубненского городского суда гр. К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.

С учетом данных о личности гр. К., обстоятельств совершенного преступления и его тяжести судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С.В. Чиков, заместитель прокурора города