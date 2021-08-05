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Предостережение велосипедистам PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
05.08.2021 03:49

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов  и стабилизации дорожной обстановки с 2 по 8 августа на территории городского округа Дубна проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипедист», в ходе которого будут пресекаться нарушения ПДД водителями велотранспорта на дорогах общего пользования. Особое внимание будет уделяться велосипедистам младше 14 лет.

 

Напоминаем, что согласно   ПДД РФ, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Если предыдущие пункты отсутствуют, движение осуществляется  по правому краю проезжей части либо по обочине. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Административная ответственность за нарушение ПДД велосипедистами предусмотрена ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 800 рублей.

По информации ОГИБДД по г.о. Дубна
Обновлено 05.08.2021 04:20
  		 
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