Прокуратура сообщает

Прокуратурой г. Дубны поддержано государственное обвинение в отношении Добрынина И.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в краже, то есть тайном хищении чужого имущества.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Добрынин И.В., находясь на территории Гуманитарно-эстетической гимназии №11, заметил лежащие на земле около детской площадки, на которой в то время играли дети, школьный рюкзак и пакет с вещами. Мужчина решил что-нибудь из них украсть.

Реализуя задуманное, Добрынин И.В. незаметно для окружающих достал из пакета мобильный телефон марки «ZTE» стоимостью 6 500 рублей и похитил его.

Преступление было раскрыто в течение суток в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий. Похищенный Добрыниным И.В. мобильный телефон был у него изъят и возвращен владельцу.

Добрынину И.В. за совершенное преступление назначен штраф в размере 10 000 рублей. Кроме того, данное лицо будет считаться судимым в течение года после исполнения наказания и реальной оплаты штрафа.

С.В. Чиков, заместитель прокурора города