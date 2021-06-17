Продолжение. Начало в №№14,15,16,18,19,20,21,22. Время, о котором сегодня пойдет речь, больше известно современному поколению как эпоха «застоя». Но как ни парадоксально, именно оно заложило в Дубне фундаментальные основы современного развития наукограда. И если оценивать этот непростой и противоречивый исторический период, то его я бы определил как Золотой век г.Дубны. Это был период его социально-экономического и духовного расцвета. Никакой из предыдущих и последующих этапов в его истории не был столь ярким и весомым, чем это десятилетие. Во-первых, в эти годы шел активный процесс врастания различных исторически сложившихся частей города в единый городской организм. При всех существовавших элементах ведомственности, присущей Дубне в этот период, окончательно сформировалась стройная система управления сложным городским хозяйством, социальными отношениями. Она стала носить всесторонний характер, нашедший свое воплощение в переходе к системе Комплексных планов социально-экономического развития, охватывающих пятилетний период. Первый из них был успешно реализован в 1971-1976 гг. А затем были и последующие. В управлении городскими процессами все больше стало участвовать население через вовлечение его в действующие структуры исполкома городского Совета, а так же через различные общественные институты, работавшие по месту жительства, и появившиеся в то время новые общественные организации. Такие как общества охраны памятников, охраны природы, любителей книг. Именно в этот период в городе складывается множество элементов влияния населения на власть, которые сейчас принято называть элементами гражданского общества. Как ни парадоксально, но тогда они действовали в городском сообществе весьма активно и эффективно, что позволяло решать множество беспокоивших население и органы местной власти проблем. Большую роль здесь стали играть и наказы избирателей. Касалось это не только контроля, но и практических действий населения по организации отдыха, обеспечению общественного порядка, чистоты и порядка в подъездах, охраны зеленых насаждений или различных просветительских акций. Очень важная особенность 70-х годов: наличие многочисленных гражданских инициатив, положивших начало целым направлениям в жизни городского сообщества. И здесь стоит отметить массовые участия дубненцев разных возрастов в озеленении и благоустройстве города, увековечивании памяти погибших жителей пос. Иваньково и открытии на Большой Волге мемориального комплекса на братских могилах, сохранении Ратмино как памятника природы и истории… Вторым очень важным для нас наследством 70-х годов явилось окончательное формирование города как поселения, обладающего мощным научно-техническим потенциалом. А проще говоря - наукоградом. Особое место здесь занимал ОИЯИ. Он к тому времени становится признанным мировым научным центром, игравшим заметную роль в исследованиях в области ядерной физики. Окончательно сформировались устойчивые научные коллективы. Сложились и получили развитие многие научные школы и направления исследований, которые признали во всем мире. Институт активно расширяет масштабы своей научно-исследовательской деятельности, вовлекая все большее количество ученых из стран социализма и многих других отечественных и зарубежных организаций. В 1980 году в ОИЯИ работало 7,1 тыс. человек, что почти на 2 тыс. больше чем в 1970 году. Из 1050 человек научных сотрудников ученые степени имели 632 человека – 121 доктор наук и 511 кандидатов. Общая численность иностранных сотрудников, постоянно работавших в ОИЯИ во второй половине 70-х годов ежегодно составляла свыше 400 человек, а с учетом приезжавших в Дубну в командировки их было свыше 2 тысяч человек. С 1976 г. в институте стали работать и представители еще одного вошедшего в его состав государства – Республики Куба. Дубненские ученые все чаще стали выезжать для совместной работы в научные центры западных государств – Франции, Дании, Германии. С 1972 г. наладились тесные связи сотрудников ОИЯИ с Национальной лабораторией им. Э.Ферми в США, располагавшей в то время самым мощным в мире ускорителем. Значимый исследовательский потенциал, созданный 50-60-е годы в ОИЯИ и получивший свое развитие в 70-е гг., позволил ученым сделать в те годы множество ярких научных открытий мирового уровня. За период с 1971 года по 1980 год их было зарегистрировано 20 и 6 научных открытий было заявлено, одно из которых - открытие 105-го элемента периодической таблицы Менделеева - Дубния. В 1975 г. в ЛЯР был завершен важный цикл работ по синтезу и изучению свойств новых изотопов трансфермиевых элементов 100, 102, 103, 104, 105 и 106, которые позволили дать новую систематику периодов спонтанного деления и альфа-распада тяжелых ядер. Всего в 1981 году общее число зарегистрированных открытий дубненских ученых составило 26. И что важно: родившиеся тогда научные идеи, созданная исследовательская база, продолжают служить науке, привлекать в Дубну в 21 веке представителей различных государств для проведения экспериментов. Еще в 1971 г. директор ЛВЭ ОИЯИ А.М. Балдин впервые высказал идеи, заложившие основы развития релятивистской ядерной физики, которые были реализованы после преобразования в те годы легендарного синхрофазотрона в первый в мире релятивистский ускоритель. Потом в 90-е был создан нуклотрон, а сегодня в этой же лаборатории строится мощный коллайдер NIKA. В 70-е годы велась активная работа по созданию ещё одной легендарной научной установки – мощного импульсного реактора ИБР-2. В 1977 г. в Лаборатории нейтронной физики состоялся его физический пуск в стационарном режиме. В практике совместных научных экспериментов на Серпуховском ускорителе (ИФВЭ в Протвино) стала использоваться созданная дубненцами уникальная жидководородная пузырьковая камера «Людмила». Новые возможности в синтезе трансурановых элементов открыл ввод в действие в ЛЯР ОИЯИ в 1978 г. циклотрона тяжелых ионов У-400. Деятельность ученых ОИЯИ получала высокую оценку государства и профессионального сообщества. В 1976 г. Институт был награжден советским орденом – орденом Дружбы народов. В 1972 году Государственной премией СССР вместе с группой коллег из других отечественных научных центров был отмечен научный труд С.А. Карамяна (ЛЯР). В 1973 году вместе воспитанниками ОИЯИ А.А. Логуновым, А.Н. Тавхелидзе, Л.Д. Соловьевым премией был награжден А.М. Балдин (ЛВЭ). В 1975 г. большая группа из 11 сотрудников ЛЯР ОИЯИ во главе с её директором Г.Н. Флеровым получила эту высокую награду за цикл работ по синтезу и изучению свойств атомных ядер вблизи границы ядерной устойчивости. А физик из ЛТФ С.Б.Герасимов стал лауреатом премии в 1977 г. Премией Совета Министров СССР была отмечена в 1976 г. и группа научных сотрудников ЛВТА – Н.Н. Говорун, В.В. Шириков, Р.Н. Федорова, Л.С. Нефедьева. В 1971 г. национальную премию Народной Республики Болгарии получил сотрудник ЛТФ И.Тодоров. Молодые его коллеги - М. Смондырев, А. Сисакян, В. Первушин, В. Матвеев, С. Кулешов, в 1973 году были награждены премией Ленинского комсомола. Трое ученых ОИЯИ в 1977 г. были отмечены премией Узбекской ССР. Третье. Яркие и масштабные изменения происходили и на авиапредприятиях, расположенных в левобережной части города. Успехи авиаконструкторов возглавляемого А.Я.Березняком МКБ «Радуга» в создании в 50–60 гг. ракет авиационного и морского базирования сделали конструкторское бюро и авиазавод ведущими в разработке и производстве такого вида оружия. В 1972 году оба предприятия объединяются и создается дубненское производственно-конструкторское объединение «Радуга», где в 70-е годы создаются серии ракетных комплексов многоцелевого назначения, позволяющих обеспечивать надежную оборону Советского Союза. Ставившиеся государством перед предприятием сложные оборонные задачи дубненцы успешно выполняли. С 1971 по 1980 год авиастроители Дубны разработали и освоили в производстве 14 различных ракетных комплексов и авиационных систем. Среди них ракеты Х-15, Х-58 и Х-59, ракетные комплексы «Метель», «Раструб», «Термит», «Овод». В 1973 году начинается разработка противокорабельного комплекса “Москит”, который и сегодня остается грозным оружием Военно-морских сил России. Быстрыми темпами ведутся работы по созданию одной из уникальных ракет авиационного базирования Х-55, которые поступили уже в 80-е годы на вооружение советских бомбардировщиков ТУ- 95 и ТУ- 160 и сейчас продолжают решать оборонные задачи. С 1970 г. по 1976 г. на ДПКО в полном объеме завершили работы по самолету – аналогу комплекса «Спираль» орбитальной космической системы, прототипу «Бурана». В 80-е дубненское производственно-конструкторское объединение становится одним из ведущих предприятий (в чем то и законодателем моды) страны по выпуску детских колясок. Плодотворный труд Объединения «Радуга» в октябре 1976 г. был высоко оценен правительством. Коллектив наградили орденом Трудового Красного Знамени. Значительная часть изделий – 12, созданных в МКБ в 70-е годы, была отмечена Государственными премиями СССР. Несколько его молодых сотрудников стали лауреатами премии Ленинского комсомола. В-четвертых. Научно-производственная составляющая Дубны в 70-е годы дополнилась и таким инновационным предприятием, как завод «Тензор». Появление предприятия системы Министерства среднего машиностроения СССР, как правило, концентрировавшего в своей системе высокопрофессиональных и квалифицированных специалистов, было близко Дубне по уже сложившейся интеллектуальной направленности. Ведь производство уникальных высокотехнологичных изделий – систем внутриреакторного контроля и других изделий для атомных электростанций (и не только для них) требовало творческого подхода к решению непростых технических задач. Так в производственном потенциале города начинает формироваться совершенно новая отрасль – приборостроение. В августе 1973 г. предприятие начало выпускать продукцию, став к началу 80-х годов одним из лидирующих предприятий отрасли по организации производства, выпуску продукции высокого качества, ведущим в создании систем контроля для атомных электростанций СССР и социалистических государств Восточной Европы - Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии. К концу 1980 г. на заводе работало уже 2,5 тыс. человек. И было принято решение о его расширении. С 1975 года «Тензор» ежегодно оказывается в числе лидеров в городском социалистическом соревновании. Пятое. Научный и оборонный профиль Дубны не остался без внимания при решении в 1976 г. руководством страны вопроса о размещении в городе еще одной научно-исследовательской и конструкторской организации - НИИ «Атолл», перед которой была поставлена задача национального масштаба - создание новых систем защиты водных рубежей Советского Союза. Появление «Атолла» внесло еще одну свежую струю в развитие Дубны как города передовой науки и передовых технологий и позволило пополнить его новой и значительной частью научно-технической интеллигенции. С приездом ведущих специалистов в области гидроакустики Дубна получила и опыт деятельности лучших научно-исследовательских школ, сформировавшихся в нашей стране в советское время. Другим уникальным явлением в структуре научно-производственного комплекса города стал Центр космической связи, построенный в 1980 году к XXII Олимпийским играм, проводившимся в Москве. Это позволило не только обеспечить бесперебойную передачу через спутниковые системы телерепортажей во многие страны мира, но и обеспечить устойчивую систему правительственной связи. Так Дубна стала мировым телепортом, где будут интенсивно внедряться многие инновации в сфере космической связи и телекоммуникаций. К началу 1980-х годов город Дубна сложился как крупнейший научный и производственный центр Московской области и всей страны. Здесь сформировалась многоотраслевая структура производственной и научной деятельности, объединенная одной общностью - современными передовыми инновационными подходами в развитие актуальных направлений научно-технических исследований и практической реализации их результатов. Стоит заметить, что вхождение на дубненскую землю новых предприятий, а вместе с ними новых больших научно-производственных коллективов, было сложным, порой противоречивым, но исторически оправданным. Их появление имело серьезные последствия для города и его последующего развития. Они создали социально-конкурентную многоотраслевую среду, которая давала жителям города, особенно молодежи, право выбора места работы, а для того исторического периода и возможности решения других социальных проблем. В этот период наблюдается бурный приток населения города за счет привлечения новых работников. Наряду с дубненской молодежью, пришедшей работать в новые коллективы, в город приехало немалое количество имевших производственный опыт рабочих и инженерно-технических работников из ближайших регионов, выпускников институтов. Если в 1970 г. в нем проживало 44 тыс., то в 1975 г. - 50 тыс., а в 1981 году уже 58 тыс. жителей. Органам городской власти - ГК КПСС, исполкому Совета депутатов трудящихся, градообразующим предприятиям удавалось при становлении новых организаций, решении социальных вопросов находить понимание и поддержку в союзных министерствах. Это позволяло продолжать строительство новых домов, развивать инженерную инфраструктуру. Однако происходящие позитивные изменения не успевали за ростом численности населения Дубны, особенно на Большой Волге. В целом в городе продолжала оставаться острой проблема обеспечения жильем. Проблемные ситуации возникали в состоянии инженерной и социальной инфраструктуры, организации здравоохранения, торговом и бытовом обслуживании. До середины 70-х годов Дубна, особенно институтская часть города, не испытывала серьезных проблем в оказании медицинских услуг, в обеспечении продуктами питания, товарами широкого потребления. А теперь возникли проблемы, нарастал товарный дефицит. Это порождало тихое недовольство в трудовых коллективах, которое выплескивалось на партийных и профсоюзных собраниях и конференциях, совещаниях. Руководство города это понимало и делало практические шаги, способствующие позитивному изменению возникшей ситуации. Вместе с тем в определенных научных кругах возник деструктивный план решения проблемы – вернуть город к положению 1960 г., когда существовали два самодеятельных города Дубна и Иваньково. В Совет Министров РСФСР в 1977 г. было направлено письмо, в котором предлагалось выделить правобережную часть города в отдельное городское поселение. Столь изоляционистские идеи угрожали развитию города, его инженерной и социальной инфраструктуре. Данная позиция негативно воспринималась населением левобережной Дубны, ГК КПСС и Горисполкомом. С их стороны были предприняты активные шаги, чтобы сохранить целостность города. Руководствуясь интересами как конкретных людей, так и городского сообщества в целом, а также предприятий, первый секретарь ГК КПСС Ю.С. Кузнецов и председатель Исполкома городского Совета народных депутатов В.Ф. Охрименко сумели убедить руководителей органов партийной и Советской власти Московской области и Совмина республики в недопустимости принятия решений по разделению города. Здравый смысл возобладал. Город, с его многопрофильностью удалось сохранить, что в 90-е гг. оказало свое позитивное влияние на его выживание в условиях рыночного реформирования экономики. Если бы возобладала иная тенденция, то Дубне, по всей вероятности, была бы уготована судьба российских научных моногородов, по которым сильно ударил молот постсоветского реформизма. Николай ПРИСЛОНОВ, историк-краевед Фото из фонда автора и ОИЯИ Продолжение следует